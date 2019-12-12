【逃犯條例】台外長吳釗燮：若北京「暴力升級」台願協助港流亡者

台灣外交部長吳釗燮10日接受美聯社專訪時表示，台灣政府與香港人民站在同一邊，共同推動自由與民主，雖然現行法律已足夠幫助少數港人在台定居，但若北京對香港「暴力升級」，台灣將幫助有意尋求離開香港的人。

報導指出，吳釗燮受訪時語帶謹慎，表示台灣政府無意介入香港內部事務，現行法律已足以應付少數想在台定居的港生與港人需求。但他稱，香港警方以「不相稱的武力」對付示威。他又表示，北京任何的武力介入，將會是「進一步暴力升級」，這將改變台灣在幫助尋求離開香港的人（those seeking to leave Hong Kong）時所採取的立場。

吳釗燮表示，一旦發生這種情況，台灣會與國際社會合作，對因暴力而流離失所的港人提供必要的協助。他還說，台灣人民了解到大陸政府對待香港的態度，未來將會同樣對待台灣，台灣人並不樂見香港目前局勢。

對於再一個月後即將舉行的總統大選，吳釗燮說如果蔡英文連任的話，「我們將持續維持台海現狀，對大陸釋出善意，但我們也要確認大陸沒有對台動武的藉口」。而此前多個國家和台灣斷交，台灣外交備受關注，吳釗燮表示台灣與目前15個邦交國關係仍十分堅強。

至於台美關係，吳釗燮表示，台美關係正處於40年以來最佳狀態，他也承認現今的美陸貿易戰對在大陸有大量商人投資的台灣造成機遇與挑戰，目前因貿易戰導致部分台商返台，並指出返鄉的台商承諾對台投資總額將達230萬美元。此外，他也說台灣在華府受到兩黨支持，不會擔心台美關係會作為貿易戰的籌碼。

（綜合報道）