【楊蕙如網軍案】戰火延燒　國民黨提告台外交部妨礙公務

國民黨立法院黨團今天（12日）召開記者會，國民黨團總召曾銘宗、副書記長許毓仁直言國民黨將按鈴申告台灣外交部，一是告台外交部不讓國民黨民意代表進入外交部，是為妨害公務；二是控告台外交部長吳釗燮誣告國民黨民意代表。

國民黨團總召曾銘宗準備按鈴申告台外交部。（國民黨立法院黨團提供）

消息一出，台外交部發言人歐江安隨即於例行記者會上反擊，表示既然國民黨立委將訴諸司法，外交部的立場絕對是尊重司法審理的結果，但絕不會容忍任何人對執行公務的文官，施以暴力，國民黨民意代表們對基層同仁的肢體侵犯，相關事證充足，外交部已將有關事證交予警政機關調查，全台民眾對國民黨立委的所作所為也自有公評。

台外交部發言人歐江安發言反擊。（屈彥辰／多維新聞）

此外，外界質疑，吳釗燮於12月1日受美媒《美聯社》專訪時，表示若香港情況惡化，台灣願協助香港難民來台庇護，此話是否表示台外交部已評估過可能性，且認為有發生的可能？對此，發言人歐江安澄清，吳釗燮接受美聯社專訪時，她本人在場，吳釗燮原話意指如果中國施以武力，鎮壓香港居民的話，台灣會與國際社會合作，一起提供香港難民協助，而非如某些媒體斷章取義。屆時台灣方面，會與國際社會討論，來提供配套的協助。