陸委會主委陳明通：感謝民進黨提《反滲透法》

在台灣，12月4日，民進黨立委李俊俋在立法院內政委員會稱，境外敵對勢力透過駭客攻擊、成立組織與傳播工具、資訊操控、散佈各種假訊息、社群網站粉專、民間社團、介入政黨、拉攏退將、影響媒體等方式介入台灣選舉。必須推動《反滲透法》加強民主防衛機制，才能避免中共介入。 對此，主管兩岸事務的陸委會主委陳明通表示，對於有台灣媒體高層去北京聽大陸全國政協主席汪洋訓話，「人民已經看不下去了」。感謝民進黨黨團提出《反滲透法》草案，這再次證明提出法案的正當性。

面對媒體提問港商向心被台官方限制出境一事，陳明通表示，已進入司法程序，不便評論。（楊家鑫／多維新聞）

12月4日，台灣立法院內政委員會舉行第20次全體委員會議，邀請陸委會主委陳明通、內政部長徐國勇、外交部次長徐斯儉、國安局副局長鬍木源、法務部次長陳明堂等官員，針對「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」進行專題報告，並備質詢。

針對所謂境外勢力介入台灣選舉，民進黨立委劉世芳指出，境外勢力、地下賭盤、假訊息、賄選，是此次大選的四大關鍵。根據最高檢統計，截至11月30日，查察中港澳資金介入案件，總統選舉有4件、立委選舉1件；警政署打擊地下選舉賭盤，總統選舉53件、立委選舉9件；賄選受理案件，總統選舉152件、立委選舉226件。

民進黨立委李俊俋則稱，境外敵對勢力介入台灣選舉，不是一天兩天的事情。現在台灣要面對的是中共利用民主機制海陸空全面作戰介入，因此台灣需要《反滲透法》。

對於李俊俋的說法，陳明通接連附和，面對李俊俋稱「居然有台灣媒體高層去北京聽汪洋訓話」，陳明通隨即回應稱「這個人民已經看不下去」，並稱感謝民進黨黨團提出《反滲透法》草案，這些再次證明提出法案的正當性。

另一方面，為反制民進黨《反滲透法》，國民黨也提出《反併吞中華民國法》，強調境內意圖取代破壞中華民國主權的團體組織也應列入敵對組織。國民黨立委林麗蟬稱，近期許多法案都是為了維護中華民國主權、憲政體系，但都聚焦境外勢力，但忽略境內破壞憲政體系的團體勢力。例如推翻中華民國，成立台灣國的團體。

對此，內政部長徐國勇表示，國內這部份不叫滲透，這牽涉到言論自由，那是自身的主張說法，不是境外勢力的代理。國內言論自由要跟國外代理人分割，不要牽扯在一起。

面對立委質問是否有捍衛中華民國主權決心，徐國勇說，「台灣是主權獨立國家，現在的名稱是中華民國，捍衛主權，堅定無比。」

面對立委質詢是否有捍衛中華民國主權決心，徐國勇強調，捍衛台灣，堅定無比。（楊家鑫／多維新聞）

此外，關於向澳洲投誠的「共諜」王立強一案，外交部次長徐斯儉曾出現澳洲媒體披露的影片中，引發外界質疑其事先知情。對此，徐斯儉接受質詢時表示，他的發言被剪入王立強事件的影片，他並不知情，播出時他人在加拿大。影片的內容是他表達的內容，但整則報道的脈絡不是他原來設定的脈絡。

他強調，自己沒有配出演出，也沒有為其背書。外交部也已經向該媒體聯繫，就當初電視台來接觸時所提出的目的與後來情況不符，提出不同意見。