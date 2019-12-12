《反滲透法》議題發燒　陸委會：已在國安與人權取得平衡

民進黨於11月29日推動《反滲透法》逕赴二讀，讓「中共滲透」議題持續在台灣大選前發燒。 對此，陸委會發言人邱垂正周四（12日）再次強調，草案已在國家安全與保障人權中間取得平衡，必須具備受境外敵對勢力指示、委託或資助的滲透作為，並從事影響選舉、干預民主程序、妨礙社會秩序等五種不法行為，才會成為《反滲透法》處罰對象。

邱垂正強調，《反滲透法》草案已經在最小限度的必要範圍內進行規範，已在國安與人權之間取得平衡。（楊家鑫攝）

針對《反滲透法》爭議，邱垂正在記者會上指出，鑑於境外敵對勢力持續干擾台灣民主正常運作，特別是今年初北京公布「習五點」，意圖迫使台灣接受「一國兩制」，加劇對台統戰滲透分化，兩岸局勢已發生重大變化。

他表示，《反滲透法》草案是在既有法規基礎上，於最小限度必要範圍內，針對影響選舉、干預民主程序、妨礙社會秩序等五種滲透干預不法行為，補充現行法律適用對象、行為態樣及罰則的規範不足。

邱垂正指出，草案修法邏輯是修補現行法律的不足，特別是針對中國大陸透過白手套、中間人等「在地協力者」沒有規範。同時也補充罰則規定、規範對象，並加重刑責規定。至於各界關切是否會侵犯人權、用語是否不明確，他說，「境外敵對勢力」、「指示、委託或資助」等用語，現行法規都有使用，不會有解釋或適用上的疑慮，個案也會有司法機關嚴謹判斷。

邱垂正強調，行為人除了要具備受到境外敵對勢力指示、委託或資助的滲透作為，還必須進而從事影響選舉、干預民主程序、妨礙社會秩序等五種不法行為，才會成為《反滲透法》處罰的對象。

他說，《反滲透法》只處罰「故意」行為，如果行為人主觀上對於滲透來源或影響選舉、干預民主程序等不法行為，並不具備認知，或沒有使它發生的意思，就不會受到處罰，必須要「明知也希望行為發生」的「故意犯」。《反滲透法》是刑事罰則，不會讓行政權擴張，是交由刑事機關判定，行政機關則有職責去檢舉通報。

另一方面，台灣2020總統大選前夕，爆出有民間協會勾結旅行社在近三年內讓逾5,000名陸客以「假交流」方式赴台「真觀光」，其中還有疑似大陸統戰部官員，負責人被移送法辦，限制出境。

邱垂正表示，該案涉嫌違反《兩岸條例》第15條「使中國大陸人士非法進入台灣」，陸委會尊重司法機關偵辦。並引述台移民署統計數據，2016年到2019年11月止，共計有232件申請案件遭停權或警示處分，因違規遭處分不予許可來台的中國大陸人士26人次，逾期停留的大陸人士有964件，罰款共192萬8000元新台幣。

他強調，將根據兩岸交流最新趨勢，會同相關主管機關，針對交流過程中失序現象，精進兩岸人員往來管理作為，以利兩岸交流正常健康永續。

邱垂正表示，在《選罷法》、《政治獻金法》等現行法規中，針對中國大陸透過白手套、中間人等「在地協力者」從事違法行為，並沒有規範，《反滲透法》是為了補充規範的不足。（楊家鑫攝）

此外，針對兩岸春節加班機協商事宜，邱垂正重申，兩岸民航主管機關正循既有機制持續溝通聯繫中，相關安排確定後，將由台民航局對外說明。

他強調，台政府一向高度重視台人往返兩岸的旅運需求，2009年以來，兩岸建立春節加班機機制，按照過去慣例，都是農曆春節前後兩周處理加班機事宜，且都能順利完成，滿足台人返鄉過節需求。由於陸客大量縮減，兩岸定期班機尚有大量運能未被運用，政府會提供足夠機位，滿足台人需求，請台商朋友放心。