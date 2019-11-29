《反滲透法》無異議徑付二讀　國民黨提《反併吞法》欲反攻

在台灣，11月29日，因國民黨立法院黨團集體以「不入議場」方式杯葛法案，《反滲透法》在議場內無人提出異議情況下，快速徑付二讀，法案隨即進入為期一個月的黨團協商，力拼在本屆會期內完成三讀。 拒絕進入議場的國民黨立法院黨團，為反制民進黨所提出的《反滲透法》，則在法案徑付二讀前，召開記者會公布自家版本的《反併吞法中華民國法》（簡稱《反併吞法》）。

國民黨立法院黨團總召、立委曾銘宗表示，這份包含15條條文的法案是為了維護「中華民國主權」、強化「國家安全」、確保社會安定，兼顧人權保障而訂定。曾銘宗表示，國民黨黨團要求民進黨黨團應將《反併吞法》與《反滲透法》一同交由內政委員會審查，若民進黨不將《反併吞法》交付委員會審查，那國民黨將要求民進黨應一同將《反併吞法》徑付二讀，一併進行朝野協商。

曾銘宗（右二）也向執政黨喊話，反併吞法是捍衛中華民國的法案，因此台總統蔡英文，應該站出來支持此法案，若蔡拒絕支持，豈有資格參與明年一月份大選。 （譚英瑛／多維新聞）

國民黨立委費鴻泰說，民進黨的《反滲透法》純粹是選戰操作議題，用來羞辱國民黨用的，民進黨黨團總召柯建銘在完成「國安五法」修法時曾表示，提升國安的相關立法板塊都完成了，接着在本會期始又力推「中共代理人」法，結果綠營碰到台商大量反彈又不敢修，現在綠營為了選戰「急了」，又搞一個反滲透法，就是要「羞辱」國民黨。費鴻泰強調國民黨推出《反併吞法》是真心希望「捍衛中華民國」，反對任何形式的「併吞中華民國」。

民進黨立委、黨團書記長李俊俋表示，國民黨要提什麼法案，民進黨黨團都尊重，但從《反併吞法》的法案結構看來，他覺得國民黨是「為了打假球而打假球」 、「只是為了湊條文而湊條文」，該法的整體立法架構「非常混亂」。

從議場內的照片來看，沒有國民黨立委的議場，看起來人有點稀疏。（譚英瑛／多維新聞）

李俊俋進一步說明，《反併吞法》將管轄範圍擴及「中華民國境內外」，李質疑如「中華統一促進黨（統促黨）」在「中華民國」境內公開支持統一，對台灣主權造成威脅，「請問國民黨要不要處理」？再者《反併吞法》涉及到所謂的「通敵組織」，李更質疑「吳斯懷跑到中國去參加習近平講話，這樣算不算通敵的組織、成員？」

李俊俋指出，《反併吞法》第三條拿掉總統刑事豁免權，如此立法恐有違憲之虞，更質疑該法要如何判定他者有「更改國號的嫌疑」，他真的不知道「法是否是為了藍色恐怖來藍色恐怖？還是為了什麼目的而來？」