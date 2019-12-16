【2020大選】稱政黨票給小黨是浪費　台內政部次長言論挨批

台灣內政部次長陳宗彥前日（14日）在出席綠營競選活動時，稱政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲支持者「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」、「假使不小心蓋到他人，乾脆再多蓋一下變廢票」等，相關言論引發國民黨、新黨、時代力量等在野黨不滿。 雖然陳宗彥於周日（15日）在Facebook對其言論致歉，但國民黨立法院黨團與新黨仍於今天（16日）繼續抨擊，前者強烈要求陳需為此言論下台負責，後者則赴台北地檢署按鈴申告，控陳「意圖使人不當選」。

陳宗彥在道歉文中表示，作為政務官，公務時間須恪守行政中立規範，因此他選在非公務時間出席輔選活動，但他因持有政務官身分，提及政黨票的說法不慎，導致外界觀感不佳，他對此澄清與致歉。

國民黨立法院黨團對陳宗彥的言論表達強烈抗議之意。（國民黨立法院黨團提供）

國民黨立法院黨團總召曾銘宗於16日批評，根據現行《行政中立法》規定，公務人員不應對任何團體跟個人給予差別待遇，更不得利用職務上權力，要求他人不行使投票權，故他覺得陳在該場競選活動的公開發言，明確違背《行政中立法》相關規定，要求陳需立刻下台負責。

國民黨立委賴士葆則稱，身為主管選務相關工作的內政部次長陳宗彥，竟然口稱政黨票投給小黨是浪費選票，萬一蓋錯那就再多蓋一下變成廢票，他覺得此言論不但違反《行政中立法》，更違背《選罷法》，並稱陳如此囂張的態度，難道無須下台為自己的言行負責？

新黨則質疑，內政部次長陳宗彥在蔡英文桃園競選總部，假借宣導新住民模擬投票之名，公然要大家蓋民進黨，已是違行政中立，竟然還稱投給小黨就是浪費，顯然涉犯選罷法意圖使人不當選罪。

新黨不分區立委候選人邱毅（左）、王炳忠（右）於12月16日上午現身台北地檢署，控告內政部次長陳宗彥意圖使人不當選。 （新黨提供）

面對陳宗彥引發的輿論，蔡英文今天（16日）受訪時解釋，政務官在公務時間進行助選工作都以依照相關規定進行，但政府也會特別注意各種發言，讓整個選舉過程可以順利、平順。