【觀察】台網紅波特王遭陸封殺　時間敏感會是「周子瑜2.0」嗎？

台灣蔡英文日前與高雄網紅波特王合作拍片，參觀後者公司並爭取年輕人選票。這一視頻在12月14日上傳至Youtube和臉書，視頻中多次與蔡英文互動的波特王於12月15日通過臉書透露，與他們合作的大陸企業要求他刪除與蔡英文合拍的視頻，溝通無效後對方立即解約，最後其擁有100多萬粉絲的微博帳號也被拿走。

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而國民黨候選人韓國瑜對此的反應很快，當天晚上便開臉書直播回應，表示支持波特王，強調「政治歸政治、商業歸商業」。

蔡英文則於12月16日受訪時表示遺憾和不能接受，她強調，「我們是個自由民主的社會，如果連台灣總統在影片上都不能撩一下的話，對於我們民主以及大家所珍惜的價值有很大的違背和違反」。

而波特王「遭陸封殺」其實需要深入分析。首先，這並非官方下令封殺該影片或微博，而是波特王的合作業者papitube的「自我審查」，雖然波特王並沒有將影片放到微博，僅放在Youtube和臉書，但papitube擔心「東窗事發」，因此先一步「切割」。換言之，這是papitube團隊的政治敏感度導致他們立刻與波特王解約，以免影響後續papitube在大陸市場中的品牌形象。而這可謂當前兩岸局勢緊張下，大陸企業在面對兩岸敏感的政治話題時的緊急應對措施。

而在這個意義上，由於雙方有合約關係，因此波特王的微波帳號遭papitube拿走，應屬於合約規範內容，畢竟雙方有簽定MCN多頻道網絡，而波特王有意釋放該訊息，便有模糊焦點的企圖。papitube擔心因為合作伙伴波特王的「政治立場」而連累其平台在大陸市場受到抵制，因此從商業的角度和波特王中止合作關係，這隻能說是兩岸商業環境氛圍的不同，如果波特王不願刪除該影片還持續和papitube合作在微博推出新影片，反而會被大陸網友批評為「吃飯砸鍋」。

▼ 按圖看波特王如何用情話「撩」蔡英文 ▼

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其實這也不僅針對台灣，先前的NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在Twitter上支持香港抗議事件，以及近期的DC蝙蝠俠漫畫影射香港事件都也受到中國市場的「不成文規定」所影響，其包括「政治正確」、「吃飯砸鍋」、「民間抵制」的過程，簡言之，如果要在中國市場賺錢，就要遵循中國官媒的口徑議論時政，否則將傷害中國人的感情，一旦冒犯中國人界定的「政治正確」，下場就會遭中國網民圍剿並發動抵制，將對企業的品牌形象造成嚴重影響，也連帶衝擊企業的獲利。

而在台灣，由於事件發生在台灣大選期間，也有人將波特王的事件稱為「周子瑜2.0」。周子瑜被台灣藝人黃安於2016年1月8日舉報「台獨」，而「周子瑜道歉」則發生在2016年1月15日，次日就是台灣總統大選，「周子瑜道歉」可能「催出」年輕族群的蔡英文的支持，外界評估這可能也是間接導致國民黨朱立倫大敗蔡英文300萬張選票的一個因素。

波特王事件發生的時間點臨近台灣大選，因此外界也質疑，這可能是蔡英文陣營有意炒作「周子瑜2.0」，企圖達成「中共救援」的目標。由於大陸市場的商業地雷經歷吳春寶、85度C和一芳，因此台灣企業如果要跟大陸企業合作應該不會不知道這些地雷，此外，大陸企業也應該有告知「政治地雷」的義務，如果說波特王的團隊完全不知道這些情況就冒然和papitube合作，顯然不太符合常理，因此外界以「陰謀論」的角度認為波特王團隊有「助攻」蔡英文的嫌疑。不過，波特王團隊認為他們並沒有特定支持某個候選人或為其站台，而只是強調要守護台灣自由和民主的生活方式。

波特王事件會否持續發展還得觀察，但它應該會加強青年族群對蔡英文的支持。倘若蔡英文真的操作「中共救援」，但台灣民眾和主流媒體都認為蔡英文在大選中的贏面比韓國瑜高，因此蔡英文為何還需要「中共救援」，或許反而點出這次台灣大選的詭異之處。