【觀察】火中取栗　「波特王」為何要擴大爭議？

台灣網紅「波特王Potter King」於12月14日上傳一支影片《今天撩蔡英文總統！全世界第一個撩總統的Youtuber！》，在YouTube上有54萬點閲，在Facebook上更是厲害，有336萬次點閲，20萬個「贊」和1.1萬則留言。

但是在隔天的15日，「波特王」卻在臉書上表示，因為在影片中稱呼蔡英文是「台灣總統」，有中國大陸的新媒體合作廠商要求，必須在所有通路上面下架這支影片，而且要開始走解約流程；「波特王」則表示解約可以，但不會下架影片，並且把對話放上Facebook，還指控合作廠商把「波特王」微博帳號改密碼，讓「波特王」的團隊不能登入。

▼ 按圖看波特王如何用情話「撩」蔡英文 ▼

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因為兩岸之間的複雜政治關係而造成商業上的損失，並不是新鮮事。2016年1月的「周子瑜國旗事件」與2019年的「《還願》下架」、「抵制一芳水果茶」事件都與兩岸複雜的政治關係有關。

但是，「波特王」的團隊，在準備蔡英文的合作影片的過程中，不可能沒有沙盤推演過「蔡英文上節目」可能造成的影響。任何一個正常的團隊，都會表列評估案件的正面與負面可能，從而決定要否接案。尤其，5月時「波特王」曾經擔任高雄市觀光大使，被解讀成「力挺韓國瑜」，就曾經引起一些批評。

但是從「波特王」被大陸廠商抗議後的反應速度來看，如果說團隊不但有過沙盤推演，而且這就是沙盤推演的結果呢？也就是不走「息事寧人」的正常危機處理方式，而是走「火中取栗」的負面行銷模式。

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進一步說，在經歷過這麼多次的「敏感事件前例」之後，一個在大陸有合作對象的團隊，在接受蔡英文的影片合作的時候，正常來說都應該先確認這在雙方的合作過程中會不會產生什麼影響。

一般的合拍影片的合作項目，至少也會先經過提案、洽談、協商等等過程，合作的一方也要準備場地、機器、劇本等等，不會是一兩天的工夫。何況是蔡英文要上網紅節目，維安人員肯定是要先確認過每個流程的。

而且，這次的「波特王事件」和前面這些事件有一個很不同的地方，就是這次的「波特王事件」很難說是意外。以前一些事件，有很多意外的成份在，當事人在事前並不清楚這些動作會引來廣大中國大陸群眾的怒火，又或是根本就不知情會有事情發生。在事情開始發酵的時候，當事人的第一反應常常也是先低調「下架」，然後溝通、道歉等等，正常的危機處理模式。

但「波特王」在遭逢大陸合作廠商的抗議的時候，直接就放棄了所有的正常危機處理方式，甚至還主動將社群軟體上的聯絡對話放到網絡上去，這不是降低爭議，而是進一步擴大爭議。

「波特王」的臉書貼文中強調「損失不小」，但是今天（16日）上午，波特王召開的說明記者會中，又提到目前行銷代言的商品在大陸買氣不佳。或許，中國大陸的市場對「波特王」已經沒有吸引力，不如趁機放棄來衝一波「網絡人氣」。

距離台灣總統大選和立委選舉已不到一個月，台灣許多政治人物都表態支持「波特王」，主角蔡英文就在16日受訪表示，稱台灣總統是很自然的事情。國民黨總統候選人韓國瑜也表示，政治歸政治、經濟歸經濟，呼籲大陸廠商千萬不要這麼做。連民眾黨主席柯文哲也表示，大陸應該要反省。

台北市長柯文哲表示大陸應該要反省為什麼把台灣越推越遠。（中央社）

不管是高雄市觀光大使也好，蔡英文合拍影片也好，政治人物都是要利用網紅的高知名度與客群忠誠度來行銷自己，但網紅當然也是打着同樣的算盤。只不過這一次，連兩岸之間的緊張政治關係，也成為被網紅利用來行銷自己的一部分而已。

▼ 波特王「撩」蔡英文【完整影片】▼