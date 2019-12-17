【2020台灣大選】陸學者：蔡英文若連任　慎防三誤判引發台海危機

中美關係牽動世界格局變化，而身處兩強夾縫中的台灣，其2020總統大選成為雙方關注焦點。廈門大學台灣研究院院長李鵬近日率團訪問美國華府時指出，大陸從沒想干預台灣選舉，但由於兩岸關係發展深入，大陸對其有影響是客觀事實。

李鵬強調，若是蔡英文連任，需慎防對「一國兩制」、美台關係、推動台獨等議題的誤判，否則將惡化兩岸局勢。大陸忍無可忍時就是台海局勢最危險的時候。

李鵬認為，大陸不會因為蔡英文連任上台後說的幾句話，就將其之前的所作所為，當「選舉語言」一筆勾銷。（兩岸關係和平發展協同創新中心）

綜合「中評社」報道，李鵬近日率領廈門大學台灣研究院代表團訪問美國，12月15日（周日）出席「大華府兩岸時事論壇」，就台灣選舉與兩岸關係，面向大華府僑界舉辦了一場講座。

關於美台炒作大陸可能干預台灣2020大選，李鵬指出，大陸從來沒想干預台灣選舉，到目前為止對大陸干預台灣選舉的指責沒有任何證據。「但因為兩岸關係的發展已經如此深入，大陸對台灣選舉有影響也是客觀事實。」

他強調，大陸關注台灣選舉，並不是關心誰會勝選，哪個黨勝選，而是關心選舉之後未來四年乃至更長時間，執政者的政策走向，及其對兩岸關係的影響。

展望台灣選後的兩岸關係，李鵬預期，如果韓國瑜當選，兩岸關係氛圍肯定會好轉，不會像今天這樣緊繃。主要是韓國瑜在「兩岸同屬一個中國」的「九二共識」方面有明確表態，這是兩岸協商對話的政治基礎。但「大陸方面當然也清醒地認識到，如果期待韓國瑜上台，兩岸之間長期存在的結構性問題和政治難題就能很快獲得解決，也是不現實的。」

李鵬表示，若蔡英文連任，兩岸關係前景不容樂觀。而陸方不會看蔡英文上台後講的幾句話，而是看她過去三年多做了什麼，尤其是看她在選舉期間的言行。他指出，蔡英文過去三年多表面上講維持現狀，實際上在各方面不遺餘力地推動「實質台獨」的進程，大搞「去中國化」。更為嚴重的是，蔡英文在選舉期間，操弄兩岸關係，利用香港形勢操弄「芒果乾」（亡國感），公開明確地拒絕「九二共識」，反對「一國兩制」。

李鵬說，所有這些，不會隨着選舉結束，大陸方面就會將之當作「選舉語言」而一筆勾銷。

蔡英文連任後，兩岸關係朝哪個方向走？李鵬分析，這取決於蔡英文的三個基本判斷，其一，蔡是否認為連任代表台灣民意都反對「九二共識」和「一國兩制」，繼續向大陸叫板；其二，蔡是否認為連任是因美國支持，繼續強化與美關係；其三，蔡是否認為陸方會對其在島內推動分裂採取忍耐政策。李鵬表示，蔡英文若有上述誤判，可能導致兩岸局勢更加惡化，將台灣推向中美戰略博奕第一線，這是在玩火。

他進一步分析，2021年是中共建黨百年，2022年舉行中共二十大和北京冬奧會，陸方並不希望在這些重大事件前後出現台海危機。但問題是，如果蔡英文當局和美方由此以為大陸方面會忍耐她為所欲為，那就會將台海局勢推向危險境地。大陸忍無可忍時就是台海局勢最危險的時候。這就是大陸領導人所說的「底線思維」─爭取最好的，準備最壞的。