【2020台灣大選】親綠民調：綠營支持率領先藍營38%

隨着離2020年台灣總統選舉僅剩下24日，親綠的兩岸政策協會於當地時間12月17日公布最新民調錶示，民進黨總統、副總統參選人蔡英文與賴清德以56.5%，領先國民黨正副總統候選人韓國瑜與張善政的18.1%、親民黨正副總統候選人宋楚瑜與餘湘的9.9%，藍、綠兩黨總統候選人的差距已達3成8。

兩岸政策協會民調發布記者會。（譚英瑛／多維新聞）

除了藍、綠陣營總統候選人支持度外，本次民調另指出，面對大陸處理香港議題的方式，全台有55.2%民眾擔心「今日香港，明日台灣」，37.3%民眾不擔心。另針對民進黨立法院黨團推動《反滲透法》立法，民調指出，有57.0%台人贊成政府應通過該法，不贊成立法者僅有25.8%。

「今日香港，明日台灣」擔心度。（兩岸政策協會提供）

針對哪位總統候選人最具兩岸議題處理能力，民調指出，59.1%民眾認為蔡英文更有能力捍衛台灣主權，再來則是支持韓國瑜的16.1%、宋楚瑜的7.9%。而不分區立委政黨票的部分，民調錶示，目前民眾支持民進黨的比例最高為43.7%，再者則是國民黨的22.8%、台灣民眾黨的7.7%、時代力量的4.5%、親民黨的2.8%。

《反滲透法》通過贊成度。（兩岸政策協會提供）

兩岸政策協會理事長譚耀南表示，從政黨支持者是否擔心「今日香港，明日台灣」與蔡韓宋誰才能處理好兩岸關係等民調結果來看，台灣民眾黨與親民黨的政治立場頗為相近。

桃園市議員王浩宇則認為，雖然柯文哲曾表明自己出身為「墨綠」，不過從民調數字與組成來看，台灣民眾黨支持者是越來越藍；另外他認為，雖然柯陣營常稱民進黨政府操作「芒果乾」，但從有55.2%民眾憂慮「今日香港，明日台灣」，逾半數民眾支持民進黨立法院黨團推動《反滲透法》立法來看，如此的民調結果並不是誰在操作「芒果乾」，而是社會氛圍導致，使得民眾極度重視主權議題。

面對綠營享有較大「芒果乾」衍生的選舉紅利，藍營也不認輸，由馬英九基金會於16日出版旨在解構「芒果乾」的新書《哪來的芒果乾》。對此，台師大政研所教授范世平則認為，馬英九的觀點與台灣主流民意平行，馬總是認為台灣沒有「芒果乾」，一切都是民進黨操作的，卻忽略當前國際情勢已經與馬當年執政時期有極大的差別。

范世平更進一步表示，馬英九執政八年期間，中美關係良好，但如今中美關係對立，還展開貿易戰，而馬政府期間香港沒有反修例運動，不過如今反修例運動如火如荼地進行着，更不用說馬英九執政時期對岸尚未提出「習五點」與一國兩制台灣方案，而此方案卻已於2019年1月提出。

此份民調於當地時間12月13日至14日進行調查，並採用市話調查，共取得1,074份，其抽樣誤差在95%信心水準下，約為正負2.99%。