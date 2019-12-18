【2020台灣大選】工商大佬齊聚力挺韓　韓國瑜稱保證做企業朋友

台灣工商團體共同組成「工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會」，並在12月17日下午，於國民黨中央黨部召開成立大會。國民黨方面除了有韓國瑜及副手張善政親自出席授旗給工商團體代表外，國民黨主席吳敦義、前主席連戰、吳伯雄等大老也都到場替韓打氣。 韓國瑜致詞時樂道，這次站出來支持他的工商團體，佔台灣生產總額（GDP）的量比高達七成，對此他格外感謝。韓國瑜當場也向工商團體承諾，自己當選後保證做企業界的好朋友，並讓台灣走上開放的道路。

+ 8 + 7 + 6

此次到場力挺韓國瑜的工商團體代表，包括工商協進會理事長林伯豐、工業總會監事會召集人潘俊榮、全國商總理事長賴正鎰等。

連戰致詞時表示，民進黨政府對工商界的幫助是負面的，當初民進黨稱兩岸要維護現狀，最後卻放棄九二共識的基礎，步入仇中的政治方向，搞到兩岸只能直球對決，如今ECFA十年大限將至，能不能延續沒有人知道，令他相當憂心。連戰期盼，藍營能夠團結奮鬥，撥亂反正。

吳敦義則表示，明年大選是「蕭條與繁榮」、「團結與分裂」、「對峙與和諧」的重要選擇，民進黨執政三年半來經濟、治安欠佳，兩岸對峙，外交上短時間就失去了七個邦交國，觀光旅遊業更是艱苦，只有一條路，就是用選票讓蔡英文下架，讓中華民國派的韓國瑜上架。

面對工商團體熱烈相挺，韓國瑜致詞時表示，這次出來支持他的工商團體，佔台灣GDP的總量比高達七成，甚至將近八成，大老闆齊聚一堂，他格外感謝，這次他為了參選走訪全台傾聽，發覺台灣人大家都在擔心害怕，嘉義有飯店老闆明明新飯店已經裝修好了，卻不敢開張，就怕開張後面臨虧錢，整個台灣一直往下沉淪。韓國瑜對現場工商團體代表表示，現在整個工商企業界已經到了大團結的時候，如果他有機會當總統，保證一定會做企業界的好朋友，陪大家一起成長，並且讓台灣走開放的道路。

韓國瑜強調，台灣人讓民進黨完全執政，民進黨卻做不了一個「和」字，不僅台灣內部紛爭不斷，海峽兩岸原本因九二共識而芝麻開門，彼此和平發展，現在卻弄到溝通中斷，「和」這個字，將是他將來對內對外最重要的字。韓國瑜最後指出，至於他與張善政的選情，也請大家不要怕，就讓民進黨繼續快樂在假民調之下，「我們有的是民心。」