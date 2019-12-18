【2020大選】吳敦義辱罵蔡英文惹議　蔡回擊：唾棄充滿歧視的政黨

日子越來越逼近台灣2020年總統與立委選舉日，理應是要減少犯錯，並且擴展中間支持者，國民黨政治人物的嘴巴卻屢次失言。繼國民黨副總統候選人張善政那句「女人沒生過孩子，不懂父母的心」之後，國民黨主席吳敦義在當地時間12月17日晚間發言時指出，蔡英文執政下的台灣治安差，發生多起分屍案「夭壽骨」（指做壞事的人壞到骨子裏），更批評蔡英文是「衰尾查某」（很倒楣的女性），吳敦義的發言又再度引發綠營極力撻伐。

吳敦義原出席韓國瑜全台勞工後援會成立，吳在致詞時表示，假使總統選對人，投給韓國瑜、張善政，他兩人就會選出最好的行政院長，此外立法院立委席次數也很重要，一定要讓國民黨握有過半立委席次，但吳也在致詞時批評蔡英文執政3年政績不佳，更以台語發言強調蔡營治下治安「麼壽歹」（意指十分差勁），台灣各地還發生殺人分屍命案。

2018年九合一選舉前，吳敦義一句評陳菊「肥滋滋的母豬」曾遭參選高雄市長的韓國瑜切割，不知道這次韓國瑜聽到吳對於蔡人身攻擊的話語，又會有何反應呢？（洪嘉徽／多維新聞）

針對吳敦義對蔡英文的人身攻擊，民進黨立委林靜儀則在17日晚間表示，不論從2018年國民黨以歧視字眼（肥滋滋的母豬）侮辱陳菊，再到「衰尾查某」辱罵蔡英文，再加上韓國瑜這一年多來各種歧視女性的低俗言論、副總統候選人張善政對未婚未生女性的歧視言論，這個政黨根本證明自己就是個「張開嘴就歧視侮辱女性」，應該被人民丟棄到歷史灰燼中的政黨。

時代力量黨中央則發表新聞稿，批評吳敦義的言論「秀下限」，應向女性道歉。時代力量覺得，吳敦義三番兩次貶低女性的言論，除了顯示個人格調的低落外，更是嚴重降低台灣民主素養，時代立量除予以嚴厲譴責外，更向吳呼籲公開道歉、辭去不分區名次。

面對在野黨連番對其性別的侮辱，蔡英文於17日深夜以Facebook 反駁，稱不認為這種對於女性攻擊的政治文化應該被接受，「我們也無法接受用這樣的語言針對女性做出人身攻擊」。她說，針對個人的言語攻擊，「我個人可以承受，但是台灣不能夠繼續容忍這樣的負面選舉文化」，畢竟這將是對台灣民主的格調與人民的智慧，更呼籲支持者應於2020年大選投票日一同「唾棄這種充滿歧視的政黨」。