【2020台灣大選】綠黨民調：蔡領先韓34個百分點　55%最怕韓當選

2020台灣大選倒數3周多，綠黨今天（18日）公布最新大選民調，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜3強對決下，蔡英文支持度為54.4%、仍大幅領先韓國瑜的20.4%、宋楚瑜的7.9%。

調查顯示55%受訪者最害怕韓國瑜（左）當選總統。（聯合報）

蔡英文當選看好度逾6成

相較於前一周綠黨公布的民調，蔡英文領先韓國瑜的幅度從29.2個百分點，擴大到34個百分點。

至於預期當選的看好度調查，根據綠黨最新民調，蔡英文的當選看好度達64.1%，領先韓國瑜的20.1%及宋楚瑜的3.6%，與上一周民調相比，蔡英文與韓國瑜的看好度都提升，蔡英文的當選看好度從63.2%微幅提升至64.1%；韓國瑜則是從16.8%提升至20.1%。

另外，綠黨最新民調還顯示，55%的受訪民眾最害怕韓國瑜當選，其次為20.9%害怕蔡英文當選、9.2%害怕宋楚瑜當選。與上周民調相比，最害怕韓國瑜當選的比例從47.1%提高至55%，害怕蔡英文當選的比例也從上周19.9%提高1個百分點，害怕宋楚瑜當選的比例維持不變。

時代力量政黨票支持度下滑，恐與立法院無緣。圖為時代力量主席徐永明。（聯合報）

政黨票：民眾黨支持度腰斬 時力恐無緣立院

至於不分區政黨票支持度，根據這份最新民調，民進黨支持度30.2%、國民黨為21.6%、民眾黨5.2%、時代力量2.9%、親民黨2.5%、綠黨2.5%。若與上周所公布民調相比，民進黨與國民黨變化不大，但民眾黨支持度由上周的9.9%下滑至5.2%；時代力量則由5.6%下滑至2.9%。

台北市長柯文哲帶領的民眾黨，政黨票支持度近乎腰斬。（聯合報）

另外，本周最新民調也以藍綠分類政黨支持度，結果泛綠支持度為47.2%、泛藍則為31.7%，不偏向任何政黨僅13.7%。

綠黨提到，2020不分區政黨競爭激烈，這次一共有19個政黨爭取34席不分區立委席次，而政黨辯論會後，民眾黨、時代力量支持度均明顯下滑，雖然民眾黨可望守住5%門檻，但時代力量若想留在立法院，還需持續努力。

（聯合報）