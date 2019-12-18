【2020大選】訪中聯辦被蔡指強化一國兩制　韓國瑜：我何錯之有

蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜三方在12月18日晚間舉辦第一場2020年台灣總統大選政見發表會，蔡英文與韓國瑜之間卻劍拔弩張，針對兩岸議題屢屢交鋒。 蔡英文指，中共提出「一國兩制台灣方案」當台灣人議論紛紛之際，韓國瑜到香港訪問時還進入中聯辦，強化一國兩制氛圍。 對此韓國瑜大為不滿，點名蔡英文自己以及蔡的副手搭檔賴清德、台總統府秘書長陳菊等都去過大陸，卻沒人敢說他們不愛台灣，反觀自己去中聯辦就被影射賣台。韓國瑜反駁，他不過是希望兩岸保持良好關係，期盼把外銷台灣農產，也吸引觀光客來高雄，「我有什麼錯？」

儘管此次蔡韓宋三人齊聚，是為了發表政見，不過蔡英文與韓國瑜之間似乎把政見發表會當成辯論大會。

先是韓國瑜在首次發言中質問蔡英文的國家認同，並指稱民進黨有貪污之虞，自己若當選台灣總統，將重啟特偵組調查前瞻基礎建設計劃為什麼要花這麼多錢，以及高雄為什麼有這麼多負債。蔡英文方面，則針對韓國瑜訪香港時曾入中聯辦一事，直指韓國瑜強化一國兩制的氛圍。

對於蔡英文所稱的強化一國兩制氛圍，韓國瑜在自己的發言階段表示，政治應該很單純，選票多的勝選執政，選票少的就在野監督，不管台灣總統或村、里長，都應該只有一個目標，就是保護人民，並讓人民安居樂業。但為什麼單純的政治會變複雜，甚至變黑暗，是人性讓政治變複雜，人性太多欲望，包括金錢、權力，使得政治被扭曲，這段話完全可以答覆蔡英文對自己的質疑。

韓國瑜表示，自己去香港中聯辦，就被影射好像要賣台，他請問蔡英文，蔡英文本人、賴清德、陳菊等民進黨三巨頭，究竟去過中國大陸沒有，有沒有跟共產黨高官吃過飯、喝過酒、照過相？甚至謝長廷2013年到香港時，中聯辦從頭到尾都跟着他。

韓國瑜炮轟，蔡、賴、菊三人去過中國大陸，卻沒人說他們三人不愛台灣，「你們可以隨便照相談話，韓國瑜卻不行」。韓國瑜表示，他去吃飯喝酒，只是希望雙方保持良好關係，使台灣農產能大量外銷出去，也吸引觀光客來到高雄，「我有什麼錯？為什麼你們去就不是出賣台灣主權，我去就是出賣台灣主權。」韓國瑜反問，蔡英文是不是對台灣民主沒有信心？同時韓也要求蔡英文應該還自己一個清白。