【2020大選】宋楚瑜承諾「只做一任」：若當選台獨與統一都不可能

今天（18日）晚間台灣中央選舉委員會主辦2020年總統選舉首場政見發表會，親民黨主席暨總統參選人宋楚瑜表示，他公開承諾只當一任台灣總統，「在這一任，我將撥亂反正」，未來這四年，「獨立與統一都不可能」，但宋楚瑜捍衛主權與堅持維護台灣民主的決心不變。

2020年選舉首場總統電視政見發表會。（中央選舉委員會提供）

宋楚瑜表示，假使他當選總統，未來將做5件重要事情，首先是他將「國家利益」置於所有議題之前，政黨利益擱兩邊，選後亦將邀請各黨各派的政黨領導人到台總統府「共商國是」，以及將要求未來所任命的閣揆要例行到台灣各地，與縣市長溝通市政資源；再來，他將致力於網羅各黨各派人才，「組成大聯合政府」 ，並任命立法院能接受的人選來擔任台行政院長。

宋楚瑜強調，當選總統後，他將尊重台灣立法院與民意，每一年一定到立法院做「國政報告」，直接聽取各政黨的提問，「做一個向人民負責的政府領導人」；最後，宋楚瑜表示，身為台灣未來的總統，他將遵守《中華民國憲法》及其增修條文，以及《兩岸關係條例》的精神來處理兩岸關係。

針對兩岸關係議題，宋楚瑜又再度重申，兩岸必須在「尊重中華民國政府存在的事實」、「確保台灣自由、民主、法治、多元的共同價值的生活方式」的前提下，以「以和平、對等、有尊嚴的協商方式，解決兩岸爭議」。宋楚瑜更表示，未來假使兩岸有任何重大的協商成果，他將親赴立法院報告，「沒有台灣人民的同意，我不會輕作承諾」，「我確信台灣只有一個底線：台灣任何現狀改變都需要台灣兩千三百萬人民以民主方式來共同決定」。

親民黨總統候選人宋楚瑜與發言人于美人。（林仕祥／多維新聞）

除了強打自己有妥善處理兩岸關係的能力外，宋楚瑜更指出，在民進黨主導之下，2020年總統選戰，已變成一場「情緒勒索」的選戰，綠營之前立了「國安五法」不夠，現在又來一個《反滲透法》，他認為民進黨這樣頻繁訂定與兩岸關係相關的法律，就是「利用台灣人民的恐懼與憤怒」，但民進黨的作法，既只是讓台灣關上與國際對接的大門，無法改變世界潮流的演進，也無能解決台灣困境。

至於民進黨在選前藉由通過《反滲透法》來帶動選情，宋楚瑜覺得，他先前曾赴安全局聆聽簡報，但安全局連他是否曾在大陸廣東說過「一國兩制」都無法確實查證，「我還是您任命的資政」，那更何況是在大陸的200萬台商要如何自證清白；因此，宋楚瑜說，如果政府無法有效執行自己訂立的法律，那就是對自身威信的傷害，更強調「做不到的事情要嚴謹地去做」。

當宋楚瑜被現場記者詢問是否對證件發表會感到緊張，宋楚瑜則回「老將出馬」，顯示他強大的自信心。（林仕祥／多維新聞）

隨着12月21日挺韓國瑜、罷免韓國瑜陣營將決戰高雄，面對可能發生的衝突，宋楚瑜表達憂慮之意，並呼籲藍、綠兩黨，都需負起保護人民安全的責任，「不要讓有心人士透過煽動來製造社會上的混亂」，更盼兩方能自我剋制，「天佑台灣」。

12月18日的首場中選會政見發表會結束後，中央選舉委員會將於12月25日、27日舉辦第二場、第三場總統政見發表會。此外，2020年總統辯論已確定將於12月29日登場，將由台灣公共電視台製播，辯論流程則分為申論、媒體提問、交叉詰問、結論等四階段。