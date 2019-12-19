【2020台灣大選】台灣民眾黨展開全台「大眾走」之旅　拉抬政黨票

隨着時間越來越逼近2020年總統與立委選舉，為拉抬立委選情，台灣民眾黨也未閒着，選擇在大選倒數不到一個月，帶領黨籍不分區提名人們，揹着大旗和大氣球展開一場「全台大眾走」。台灣民眾黨黨主席柯文哲於12月19日致詞時表示，民眾黨不如有錢的政黨可以大量花錢買網紅、廣告，只能以最簡約的方式在全台灣各人潮聚集處，將該黨的特質展現出來。

在記者會後，台灣民眾黨各立委候選人就從北車出發搭車去花蓮。（譚英瑛／多維新聞）

此次民眾黨的「全台大眾走」將於19日出發，記者會結束後，參與者將搭乘火車至花蓮，從台灣東部開始，經過台東向南至屏東、高雄，接着再到中部的中彰投、北部的桃竹苗，預計將於1月10日回到台北，並舉辦「選前之夜」。

不分區立委候選人、本次「全台大眾走」隊長邱臣遠在記者會上，揮舞着台灣民眾黨的大旗。（譚英瑛／多維新聞）

台灣民眾黨發起人蔡壁如說，2020年大選改變台灣從立法院開始，讓民眾黨成為立法院當中的關鍵席次，這就要從人們手中的那一票開始。蔡壁如認為，這次「全台大眾走」將展現民眾黨「苦行僧」的堅忍意志力，藉由在行走過程中傾聽民意，將民意帶入立法院，以呼應民眾黨「民意、專業、價值」的理念，盼讓眾人更認識民眾黨，也透過該黨年輕與活力的特質，來獲得更多民眾支持。

台灣民眾黨立委候選人合照。（譚英瑛／多維新聞）

此場記者會除了展示民眾黨所謂的「宣傳神器」，由大型氣球所組成的「民意大補丸」之外，記者會上，台灣民眾黨立委候選人們也演唱了先前錄製的、由該黨不分區立委提名人暨金曲歌后江惠儀所譜寫的競選歌曲「Restart」來強化該黨士氣與年輕活力的特質。

民眾黨除了將以「全台大眾走」來催票外，柯文哲也將於12月28日展開全台為期兩週的車隊掃街行程，與「全台大眾走」兵分兩路向全台拜票，就盼如此的選戰打法能於2020年立委選舉有所斬獲。