【觀察】2020台灣大選：一部21世紀的《傲慢與偏見》

《傲慢與偏見》是一本出版於19世紀的世界名著，內容反映當時英國鄉紳階層的禮節、成長、教育、道德、婚姻的情態，無獨有偶，綜觀台灣本次2020年大選，兩大主要政黨—民進黨與國民黨近來的表現，各自的傲慢與歧視都藏不住似的，傾巢而出，赤裸裸地展現在台灣民眾眼前。

就台灣本次選舉的傲慢而言，民進黨可謂表現的淋漓盡致，民進黨近期發佈政黨競選影片《給台灣的一封信》，在高雄篇部分指出「台灣，對不起！我們不該讓謊言傷害你」，民進黨籍立委管碧玲更在記者會上直言，「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」，其檢討高雄人的說法，反映了傲慢的心態，顯示民進黨2018年在地方選舉慘敗後，仍然不知檢討，反怪選民為何不把票投給民進黨。

民進黨12日召開「給台灣的一封信，民進黨政黨票影片發布記者會」，呼籲政黨票投給民進黨。（中央社）

儘管目前各項民調均顯示，蔡英文選情大好，甚至有部分數據直指蔡大贏韓國瑜30個百分點，雖然不免有膨風的質疑，但可以確定的是，在北京釋出習五點，以及香港的反修例事件發生後，蔡英文收割了不少台灣的恐慌票，使原本低落的支持度逆轉，「辣台妹」已強壓2018年崛起的「韓流」。

面對當時地方選舉的慘敗，蔡英文心不甘情不願的說出，「今天民主給我們上了一課，民進黨就應該要虛心接受人民更高的要求」，同時堅持「國家正走在正確的方向」，代表蔡只看到民心向背的結果，而不檢討民心之所以向背的原因。以最具指標性的高雄來講，民進黨在高雄長期耕耘2、30年，而韓國瑜當時只不過是一個民不見經傳的外地老禿，何德何能在最後翻轉高雄，甚至帶領藍軍大勝？原因無他，因為民進黨的施政真的不得人心。

內外環境丕變，蔡英文甩開2018年執政不利的困境，民調領先對手。（洪嘉徽攝／多維新聞網）

畢竟，高雄在民進黨執政過程中，確實留下高達新台幣3,000億元的負債，人口不斷外流外，高雄號稱台灣第三大的都市，經濟卻持續蕭條，選民投票表達自己的不滿，盼望換人執政後能改變新面貌，代表對更好生活的期待，這樣的選舉結果，民進黨如何能罵高雄人對不起台灣？

除了高雄的案例，在4個多月前，那時蔡的支持度已隨着台灣人民的恐慌感而急速增加，她在台中開講時，也直言「台中人欠林佳龍（前台中市長）一個道歉」，只能說民進黨的傲慢本性始終都在，只不過是之前輸的太慘，不敢大肆張揚，等到情況好轉，就又故態復萌罷了。

韓國瑜常用「韓式幽默」吸引民眾目光，但也常常將自己的歧視表露無遺。（洪嘉徽攝／多維新聞網）

不過國民黨也不用急着指控民進黨是這樣的傲慢，因為國民黨在歧視上的表現，同樣也表達的淋漓盡致。國民黨副總統候選人張善政最近經典的「沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代健康的心情」，引起輿論批評，但張仍不改口，改扯自己是「理工男」，文章遭到斷章取義，更加失分；又或者韓國瑜於2019年8月底時與國政顧問團談及青年政策，稱台灣人才一直流出去，只有勞動力進來，就像「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，對於外籍移工的貶抑不在話下，凡此種種不經大腦思考的言論，都顯示韓、張兩人深根於心裏的歧視心態。

其實韓國瑜的歧視狀況，早在韓2018年選高雄市長時就時有所發，只不過當時全台「民心思變」，對韓這樣的缺點選擇性閉眼不看，但在民進黨成功炒作「芒果乾」的狀況下，民心又變化了，這種歧視意味濃厚的「韓式幽默」，也就引來反效果，甚至導致台灣討論公共政策的退步。韓國瑜的夫人李佳芬曾說過2020年選舉是「史上最髒的選舉」，但韓國瑜歧視言論連發，不知不覺中也成為這種「骯髒選舉」的一部份。