【2020台灣大選】韓國瑜金門造勢　重申「不接受港澳一國兩制」

2020年台灣總統大選國民黨候選人韓國瑜，今天（20日）到了金門繼續展開「傾聽之旅」，並出席與國民黨金門立委候選人陳玉珍共組的競選總部成立大會。韓國瑜在致詞時表示，自己再一次鄭重呼籲，「我們沒有辦法接受香港、澳門的一國兩制，堅持九二共識、中華民國憲政體制，展開兩岸和平的交流，這是我們的底線。」

至於12月21日同時在高雄登場的「挺韓」、「罷韓」兩場大遊行，雙方支持者會不會因擦槍走火產生衝突？韓國瑜強調，自己不會製造任何衝突，僅希望呈現歡樂的一面。

本次韓國瑜與陳玉珍同台在金門造勢，也因為韓國瑜抽到的台灣總統候選人號次為二號，至於陳玉珍的金門縣立委候選人號次則是九號，剛好一個九，一個二，組合起來就是「九二共識」。韓國瑜指出，這是一個非常吉祥的號碼，讓我們一起支持中華民國、支持兩岸交流，以九二共識、一中各表為基礎。

韓國瑜在現場表示，廣大的台澎金馬、海外僑胞，都希望兩岸能夠和平交流，並且堅定的支持中華民國憲政體制，支持中華民國的國格、國號，「我們沒有辦法接受香港、澳門的一國兩制，堅持九二共識、中華民國憲政體制，展開兩岸和平的交流，這是我們的底線，也是我們的核心，也是我們的理念。」

事後媒體聯訪階段，外界好奇挺韓大遊行以及罷韓遊行在12月21日同在高雄登場，就連美國在台協會（AIT）都擔心會發生衝突，示警美國公民避免前去遊行區域。對此韓國瑜表示，站在AIT的立場，照顧美國公民是天經地義的，整個挺韓大遊行希望以快樂為主題，用歡樂的氣氛，帶動所有支持韓國瑜的好朋友。

韓國瑜強調，「我們不會製造任何衝突，希望能將非常歡樂的一面，呈現給所有高雄市民和海內外關心韓國瑜的好朋友。」