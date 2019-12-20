【2020台灣大選】跨黨派「抗中」組合推競選廣告　蔡英文現身催票

以「抗中」為主打的跨黨派組合「前線」（Frontline）周五（20日）釋出廣告影片，並與爭取連任的蔡英文合體，強調「我們是人民的前線，我們是國家的前線」。

蔡英文與林昶佐、洪慈庸、陳柏惟等三位「前線」成員合體，林昶佐也特別提到未來播放的廣告版本將加上吳怡農、賴品妤的名字與符號。（林昶佐媒體群組提供）

據悉，「前線」（Frontline）由無黨籍立委洪慈庸、林昶佐、台灣基進黨立委候選人陳柏惟、民進黨立委候選人賴品妤、吳怡農組成，旨在「集結本土陣營最大力量，共同阻擋中國勢力的滲透，以保障台灣民主自由的生活」。

「前線」召集人、立委洪慈庸表示，這一次和蔡英文合推競選影片，是要展現出前線成員和蔡英文是跨黨派團結台灣的意志。話鋒一轉，她指出，近期選戰已經進入白熱化階段，看到國民黨候選人頻頻以抹黑、造謠的方式，混淆台灣人民的認知。

基進黨立委候選人陳柏惟（左）、無黨籍立委洪慈庸（中）、林昶佐（右）出席「前線」廣告發表記者會。（林昶佐媒體群組提供）

無黨籍立委林昶佐則說，這次「前線」的5位成員都是關注度、膠著度高的選區，但5位在年輕選票的獲取上，都明顯贏過對手。林昶佐認為，台灣的未來不論是正面或辛苦，都是年輕一代需要承擔，冀盼透過這支廣告能號召眾人出來投票，才能使「前線」（Frontline）成員通通進入到立法院。

代表台灣基進黨角逐台中市區域立委的陳柏惟則指出，年輕人都是用創意與智慧愛台灣，參與「前線」（Frontline）很大原因就展現與大陸的差別，藉此強調「台灣跟中國沒有共識」，即便台灣內部對於未來前途有諸多想像，不過「底線就是台灣中國不一樣」。陳柏惟更質疑「國民黨每個人都是吳斯懷」，希望能借由這次選舉「下架國民黨」。

有趣的是，不論是從時代力量退黨的洪慈庸、林昶佐，再到與民進黨合作的陳柏惟，以及民進黨推出的賴品妤、吳怡農，五人除了擅長於空戰，吸引到青年族群的喜愛外，林昶佐、賴品妤與洪慈庸所在選區多被視為2020年立委選舉的「藍綠激戰區」。

據台媒《ETtoday新聞雲》近日公布的民調顯示，林昶佐仍落後國民黨對手林郁方3.6 %支持度，而賴品妤經過一番努力後，有機會為綠營拿下一席區域立委席次，反觀洪慈庸選情則與對手楊瓊瓔處於拉鋸狀態，連任之路岌岌可危。

事實上，台灣政壇從來都不乏各政治人物相互串聯、拉抬聲勢，爾今聚焦於「抗中」為主軸的「前線」，是否真能達到他們預期的選戰效果，還得看選民買單不買單。