【2020大選】政見發表會張善政砲轟蔡政府　賴清德：暖男變憤青

據中央社報道，2020台灣總統大選副總統候選人電視政見發表會今天（20日）晚間登場，國民黨候選人張善政、民進黨候選人賴清德及親民黨候選人余湘，3人同場談政見。

經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。張善政第一位發言，他闡述自己參選的心路歷程，是為了下架蔡英文總統，為台灣停損。他批評民進黨為了選舉只會吹噓、美化數據。

2020台灣大選副總統候選人電視政見發表會20日晚間登場。（中央社）

在兩岸政策方面張善政強調，國民黨不接受一國兩制，國民黨與民進黨一樣都會努力的捍衛台灣，差異在於國民黨主張在保有主權與安全情況下，希望兩岸發展和緩的關係，不需要與中共每日惡目相信。張善政也挑戰賴清德，賴自稱是務實的台獨工作者，兩岸政策上怎麼與號稱維持現況的蔡英文總統搭配。

此外他說，相較蔡英文對發展台灣經濟的束手無策，韓國瑜國政顧問團已提出能夠帶領台灣邁向繁榮與均富社會的政策主張，包括推動庶民經濟希望工程、大格局拓展觀光產業、打造自由開放的經貿環境、再造台灣產業競爭優勢、健全投資環境有效解決五缺問題。

民進黨副總統候選人賴清德出席副總統候選人電視政見發表會，會後接受媒體訪問。（中央社）

民進黨候選人賴清德回應，張善政所提的種種政見，現在已經在做，只不過張善政加碼而已；核四停擺、核一核二核三廠停役，這是前總統馬英九與前行政院長江宜樺任內的決定，這場選舉人民希望看到高格調的選舉。

賴清德說，台灣的半導體產業、機械產業、農業、紡織、以及新創技術，都揚名海內外。全球每六株蝴蝶蘭，就有一株是台灣生產，就連奧運足球賽的選手運動衣都採用台灣布料、專用球也是台灣製造。

賴清德表示，張善政在他心目中就是暖男，在擔任行政院長期間，台南遇到天然災害伸出援手幫助台南，跟韓國瑜搭配才多久，暖男有點變成憤青，一把槌子在他手上，看到都是釘子。

國民黨副總統候選人張善政（圖）20日在副總統候選人電視政見發表會中，批評民進黨政府為了選舉只會吹噓、美化數據，總統蔡英文距離人民實在太遙遠了，等於是在告訴人民「何不食肉糜」。（中央社）

張善政在電視政見發表會後受訪時表示，他認為對手賴清德的發言還是在操縱「芒果乾」（亡國感），所提出的政策也相對空泛。他也質疑，賴在政見發表會中所提出的政策，為什麼明明執政時可以做卻不做。對此賴清德表示，他並非在操弄「亡國感」，指中國大陸打壓台灣是事實，並說張善政沒有了解他的苦心，但受訪時賴清德反而稱讚張善政表現不錯，比總統候選人韓國瑜更有準備。

親民黨候選人余湘（前）會中表示，民進黨、國民黨一定會想辦法忽略親民黨，尤其民進黨，所謂改革都在整肅敵對政黨，「至於在野黨，就更不用提了。」（中央社）

觀察今晚的副總統候選人政見發表會各人表現，世新大學新聞傳播學院院長溫偉群表示，由於國民黨總統候選人韓國瑜個人特質強、表達政見較不清楚，張善政今天充分補強韓國瑜，完整、廣泛且扎實地談論政見，相信若訴求中產階級選民，有「去草包化」的效果。

溫偉群說，賴清德在政見發表會上的最大貢獻，是將民進黨的兩岸政策闡述得更清楚，甚至比蔡英文講得更好，但有利有弊，也許表現過好，光芒恐怕蓋過蔡，他指出，雖然賴清德數度特意提起蔡英文，但似乎比蔡英文更有總統相，彷彿自己就是總統候選人。

親民黨副總統候選人余湘在政見發表會上呼籲選民回歸選舉初心，並提出親民黨十大政見。溫偉群評價指出，比起兩大黨候選人，余湘較以企業人觀點看政治，抒發己見，感性足，但對政治競選語言就略顯生疏。

（中央社）