蔡英文拋四點認知　「九二共識掏空中華民國」大戰韓國瑜

2020年台灣總統大選首場政見發表會於12月18日舉行，民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜正面交鋒，蔡英文化身「重炮手」，面對韓國瑜的攻擊各式各樣的進犯，一一予以強硬回擊，兩人從內政戰到外交；蔡還以現任者的姿態，教導韓國瑜「總統的職責」，拋出四個認知，強調北京正利用九二共識掏空中華民國，台灣不能以主權交換短期的經濟利益。

蔡英文未多作表態，一臉輕鬆的走入會場。（林仕祥攝／多維新聞網）

首場政見發表會選擇在華視進行，宋楚瑜穿着一身橘色西裝率先進場，並喊出「老將出馬」展現自信，頭戴中華民國帽的韓國瑜居次，雙手比讚高呼「開心」，最後進場的是蔡英文，她未多作表態，但一臉輕鬆的走入會場。抽到最末棒次的蔡英文準備充足，在短暫的發表時間中，大談身為國家領導人的五個條件、團結台灣的四個認真，宣傳自己執政以來的政績外，並針對韓國瑜的批評，予以「殺球」回擊。

面對韓國瑜來勢洶洶的宣戰，蔡英文先說自己就是第14任的中華民國總統，現在在選第15任總統，韓對她關於中華民國的批評根本是無中生有，更批韓國瑜從高雄落跑，且過去很多政策宣示，都讓人有「娛樂效果」之感。蔡英文「教導」韓國瑜，一個好的領導人必須要有堅定改革的意志，也要有能力在變局中創造機遇，和治國的能力，另外，一個總統還要有抗壓的能力，面對近來北京對台的文攻武嚇，她從不退讓，北京拿陸客當工具來威脅她，她也不曾低頭，並將台灣的觀光客源拓廣，2019年來台觀光客人次創新高，這就是她的抗壓能力。

蔡英文表示，目前的國際情勢確實複雜，國際經濟也到了新的變局中，身為總統必須要有國際視野，提前為變局來做準備，帶領枱灣穩健向前。目前很多台灣民眾對韓國瑜有很大的疑慮，因為韓常常昨是今非，且立場曖昧，沒有守住國家基本立場的決心，在北京推出兩制台灣方案，全台議論紛紛時，韓國瑜赴港訪問卻進入中聯辦，強化一國兩制氛圍，加上國民黨近期提出的不分區立委名單，更加深年輕人的不安感，這就是台灣人為何有亡國感的原因。她強調，在美中貿易矛盾持續升高之際，台灣必須要依照自己的國家利益做出正確的選擇，戰略模糊的可能性越來越低，她選擇和主流的國際社會站在一起，不是因為個人的偏好，而是基於國家利益和價值理念的必然選擇，「沒有模糊，或者是猶豫的空間」。

蔡英文說，在兩岸的問題上，她的處理方式很清楚，即遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，撐住台灣主權、穩住兩岸情勢，同時贏得國際肯定，北京1月提出兩制台灣方案，但香港的情況讓大家都看得很清楚，就是民主與威權是衝突的，這兩個制度不可能共存於一個國家，台灣絕對不可能接受一國兩制，這一點她的立場比誰都清楚，為了向一國兩制說不，台灣必須強化自身的實力。

2020年總統大選首場政見發表會，民進黨蔡英文（左）、國民黨韓國瑜（右）、親民黨宋楚瑜（中）正面交鋒。（中選會提供）

蔡英文強調，守住主權、保護國家，最重要的是人民有沒有團結，而團結得前提是對現在的情勢有共同的認識，她要請韓國瑜特別注意「四點認知」。第一，要理解破壞台海現狀的是北京當局，北京崛起的過程中，試圖破壞世界秩序，引起很多民主國家的戒心；第二，北京利用九二共識掏空中華國，但台灣現在仍有人沒感受到局勢的變化，還想用虛幻的九二共識，扈從在對岸的壓力之下，在北京操控下，九二共識中一中越來越大，各表越來越小，甚至沒有空間，中華民國在這個過程中，正在被掏空；第三，台灣不能以主權交換短期的經濟利益，她樂見兩岸關係、良性互動，從未減縮過兩岸互動，但不能拿主權來交換經濟發展和外交空間；第四，要警覺到北京正在全面滲透、分化台灣，因此建構一個國家安全網，確實是非常重要，也有時間上很大的壓力。

蔡英文認為，中國最害怕的是台灣人的團結、台灣的民主，和台灣的壯大，她就任總統以來作的事情，以及未來打算做的事情，都是為了讓台灣更團結、更民主、更壯大。面對激烈的變局，只有堅定立場、強化國力、團結台灣，才能獲得更廣泛的國際支持，讓台灣在穩定中前進。

蔡英文也提到，韓國瑜說了很多苦人和庶民的事情，但韓國瑜選擇落跑，急着來選總統，拋下市民來追求個人的權利，現在高雄人發大財了嗎？如果沒有，台灣人憑什麼相信韓當總統台灣就會發大財？韓國瑜只是把苦人和庶民拿來當作選舉工具而已。