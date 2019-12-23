【2020台灣大選】王金平歸隊挺韓國瑜？　藍營幕僚：如虎添翼

前台灣立法院長王金平12月22日出席國民黨南台灣選情會議時，拋出了一句「幫忙拉抬立委就是幫助韓國瑜」，希望國民黨全面勝利。相較王金平過去一再強調，只挺韓國瑜當好高雄市長的發言，透過輔選藍營立委「間接」幫助韓國瑜，在態度上已有轉變，藍營支持者紛紛將之解讀成王金平歸隊挺韓的訊號。對此，韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新23日接受媒體聯訪時表示，王金平幫助立委候選人，自然就是幫助韓國瑜如虎添翼，非常感謝王金平的輔選動作。

王金平12月22日邀請國民黨主席吳敦義以及諸多藍營南部要角餐敘，與會者促王金平歸隊韓國瑜，王金平表示，「幫忙拉抬立委就是幫助韓國瑜」。（中央社）

王金平作為韓國瑜2018年翻轉高雄的幕後組織推手，兩人關係一度如膠似漆，但後來卻因國民黨2020年台灣總統大選的初選之爭，導致王金平與國民黨中央漸漸疏離，更曾頻頻與郭台銘、柯文哲互拋媚眼。由於王金平長年與地方派系熟稔，不少藍營支持者都相當好奇，王金平究竟有沒有機會歸隊拉抬國民黨立委委員，乃至於韓國瑜的選情。

吳敦義（中）、李四川（左）、王金平（右）齊聚，商討南台灣選情。（讀者提供）

就當各界望穿秋水之際，王金平在12月22日與國民黨主席吳敦義、國民黨嘉義市長黃敏惠、農田水利會會長林文瑞、高雄市副市長李四川，以及諸多藍營地方要角聚餐，商談南台灣選情。據了解，現場不僅請來民調專家解析南台灣選情變化，與會的藍營人士更促請王金平替韓國瑜站台拉抬選情，儘管王金平並未正面答覆，卻留下一句「支持國民黨的立委，就是幫助韓國瑜」，自己與吳敦義想法一致，希望國民黨全面勝利。親王人士分析，王金平這句話的實質意義大於形式，而該場餐會的消息曝光後，藍營支持者普遍將之解讀為王金平歸隊挺韓國瑜。

對於王金平的動向，以及可能替韓國瑜帶來的幫助，鄭照新表示，關於王金平協助輔選國民黨的立委候選人，韓國瑜自己也說，基本立法院和立委就是執政的翅膀之一，能夠輔佐台灣總統把事情做好，既然如此，王金平幫助立委候選人，自然就是幫助韓國瑜如虎添翼，所以我們非常感謝王金平的輔選動作，作為一整個團隊，幫助台灣翻轉，這都是好事。

王金平競選辦公室總發言人王淺秋則強調，這代表藍軍團結的氣勢，大家一同邁向最後的勝利了。此外，高雄市立委候選人黃韻涵的母親、高雄市副議長陸淑美曾指出，黃韻涵12月28日有一場造勢大會，到時將是韓國瑜、王金平同台的好時機。也因陸淑美系出王金平執掌的高雄白派，更使發言別具參考價值。對此，王淺秋表示，希望全力促成韓國瑜、王金平同台。