【台灣大選】談《反滲透法》立法　宋楚瑜：勿扣台商「紅帽子」

針對民進黨立法院黨團欲於12月底通過《反滲透法》立法，親民黨主席兼總統候選人宋楚瑜已對此多次表達憂慮之意，宋楚瑜今天（23日）再次呼籲執政民進黨，切勿將在大陸生活的200萬台商及其家人戴上「紅帽子」，更稱民進黨應對使用權力有所節制。

隨着綠營要以「護國保台」、「下架吳斯懷」等策略達到選票最大化，非綠陣營也未閒着，頻將炮火聚焦在《反滲透法》立法議題上，兩陣營儼然在12月31日立法院大戰之前，就已經隔空交火。

之前宋楚瑜、余湘等親民黨要角就對《反滲透法》多次公開表達憂慮，看來此話題隨着選戰日的到來將會延燒一陣子。（洪嘉徽／多維新聞）

宋楚瑜悲觀認為，民進黨在《反滲透法》的立法上是「暴衝」，將衍生民主發展與社會安定的問題，假使如此，執政的民進黨應為此負起歷史責任。

宋楚瑜表示，他對印度近日的街頭流血事件感受非常深切，印度作為全世界最大的民主國家，街頭會變得如此暴力，就是基於對不同宗教的排擠，宋楚瑜質問，印度的教訓，難道無法帶給台灣一點啟發？

宋楚瑜進一步說，先前因為香港反修例運動，蔡政府反覆「撿槍亂舞」，卻未思考香港特區政府是否也曾「暴衝」？結果導致香港民眾流血街頭，政府為了一個沒有深思熟慮的法案，結果對社會造成極大的傷害，難道執政黨還不自我警惕？

宋楚瑜認為，政府不應將台商戴上紅帽子，畢竟「他們是我們的同胞，他們不是敵人，他們為了家庭生活，為了拼經濟，在大陸上不容易」，再者，距今不到一個月時間，最新的台灣民意就要出來了，全球民主國家針對如此重大的法案，都應聽從最新民意來決定，希望蔡政府對此「有所警惕，有所節制」。

面對泛藍陣營對於《反滲透法》的抵抗，民進黨主席卓榮泰23日受訪時表示，「滲透」就是自外由內，故《反滲透法》要防範的是境外勢力對台灣內部的滲入，假使有人將該法解釋成「搞特務」，這就代表那群人對於法律極度不瞭解。

卓榮泰解釋，如果只是一般的文化、經濟的往來，那就僅是一般正常的往來，假使涉及到商業機密，則另有商業機密的維護辦法，也不適用《反滲透法》。他強調，《反滲透法》旨在防範境外對台灣政治力的影響，並呼籲批評者，勿以封建時代的觀點看《反滲透法》，他們站在台灣立場，不像有人是站在中國大陸立場。