【2020台灣大選】國民黨再轟綠營「網軍案」　金源流向是關鍵

民進黨「網軍案」從爆出至今，訊息龐雜卻真相未明。國民黨於12月24日（周二）與新黨不分區立委候選人邱毅合作，國民黨方面派出兩位副秘書長蔡正元與張顯耀，共同召開記者會指控楊蕙如及與之相關的南風整合行銷公司，稱其與民進黨中央黨部簽約經營「網軍」，且每半個月便向民進黨中央報告，顯示兩者關係密切。 國民黨要求民進黨對此說明，並公開道歉。

國民黨自製「楊蕙如」懸賞單。 （@Facebook／中國國民黨）

蔡正元表示，他們三人是「要正義」連線，已經掌握確切證據，確定網軍就是隸屬於民進黨中央黨部。邱毅隨後出示掌握的證據，包括契約書、信件內容、民進黨立委黃國書助理湯文馨參與其中的證明等。他批評民進黨豢養網軍，挪用政府資金作為網軍的資金來源。

對此，民進黨發言人劉康彥回應稱，邱毅等人擅長指鹿為馬，烏龍爆料的紀錄輝煌，尤其邱毅曾赴中國大陸指太陽花為香蕉事件，認為邱毅等人所提出的合約是民進黨中央黨部委託的網絡輿情項目，是許多公司與機構都會做的訊息搜集，其中包括彙整各種假訊息與不實謠言，諸如邱毅等人在內的各項抹黑訊息。

綜觀「網軍案」的發展，國民黨此番拿出的證據看似更有「氣勢」，民進黨的回應則恰似「打太極」，不正面回應「有沒有」，而是反過來質疑國民黨方面提出的證據可信度，卻不提出對應反證，僅止於口頭辯駁。據了解，國民黨方面仍有多項證據尚未公布，留待適合的時間點逐一公布。

國民黨副秘書長蔡正元（中）、張顯耀（左）及邱毅組成「要正義」連線，召開記者指蔡英文簽約組建民進黨網軍。（楊騰凱／多維新聞）

然而，「網軍案」已延燒台灣政壇多時，國民黨從黨中央到立法院黨團為此召開的記者會已不知凡幾，儘管國民黨方面提出的證據看似有理，卻始終缺少足以一刀斃命的殺傷力，縱今有契約書、信件內容等，若沒有最為確切的「資金流向」，光有蔡正元等人所稱的證據仍嫌不足。說到底，金流證據才是最具說服力的，無論是否有民進黨操作網軍一事，民進黨勢必都得正面回應，無從閃避。

事實上，網軍之所以可怕，並不是在於他們能夠製造多少輿論去攻擊一個人，而是製造出來的虛假訊息與言論，或將鋪天蓋地的掩蓋真實信息、甚至是將虛假跟真實信息混在一起，形成真假參半、難以辨別的混合信息，混淆視聽的情況自不在話下。

儘管民進黨在選前露出網軍案這個選舉戰線缺口，國民黨跟撿到槍一樣，對着缺口「全力開火」，民進黨打太極般的應對方式實際上減低不少選情傷害，再加上國民黨戰術失誤，台灣大眾的注意力都被國民黨眾立委那場在台灣外交部大門外的夾手事件分散了，導致國民黨炮火再猛，都很難打出「致命一擊」。爾今，國民黨的戰略確有重新盤整的迫切性，若能借着本次網軍案，遏止網軍惡意造謠、迷亂眾人視聽，以斷任何政黨企圖豢養網軍以利私慾的噁心。