【2020台灣大選】日本前駐台代表估蔡韓僅差5％ 　藍營：正在縮小

日本前駐台代表沼田幹夫12月22日應李登輝之友會的邀請，於東京舉行演講並談及2020年台灣總統大選，沼田認為，蔡英文與韓國瑜得票差距恐在5%以內，由於當前台灣各民調多顯示蔡英文與韓國瑜的差距多達20％，甚至上看30％，使得沼田對選情的評論格外受到矚目。 國民黨副秘書長蔡正元今天（24日）表示，日本統治台灣50年，他們掌握到的應該是精準的社會調查，蔡英文跟韓國瑜的差距不到5％是很合理的，而且這個差距正在縮小當中。

蔡正元（中）12月24日主持記者會，並於會後接受訪問，對沼田的選情評估發表看法。（楊騰凱攝）

沼田幹夫當時表示，儘管蔡英文很有能力很有毅力，但蔡英文缺乏一種“教主”般的號召力，當選舉進入尾聲，如果不能炒熱氣氛，就拉不到票。反觀，韓國瑜的行政能力或制定政策的能力，相較蔡英文或許近乎於零，但韓國瑜隨和、身段低，講話又幽默，一下子就能吸引很多人到身邊，這種能力不容小覷。

對於沼田的看法，民進黨籍桃園市長鄭文燦表示，沼田是以台灣友人的身分，用善意角度提醒民進黨陣營，需步步為營來面對2020年台灣總統及立委大選。至於台灣駐日代表謝長廷則表示，他尊重沼田的意見，日本除了記者以外，商社也有資訊調查管道可以做參考，選舉就是都不能大意。

日本前駐台代表沼田幹夫估蔡英文、韓國瑜得票差距約5個百分點。 （中央社）

相比民進黨方面的小心翼翼，國民黨方面則是相當正面看待沼田的評論。蔡正元受訪時表示，有媒體刊出民調，指韓國瑜落後蔡英文高達30％，這連與蔡英文相當密切的沼田幹夫都不相信，畢竟日本人統治台灣50年，在台灣各個社會角落都有很深切的聯絡點，他們所掌握到的是很精準的社會調查。蔡正元認為，蔡英文跟韓國瑜的差距不到5％，是很合理的，而且這差距仍在縮小當中。

至於不分區立委選情方面，蔡正元則表示，國民黨下屆大選能取得的不分區立委席次，合理範圍應該在13席到15席之間，但以目前國民黨的氣勢從谷底翻身，繼續縮小與民進黨之間的差距，也不能排除政黨支持度跟不分區支持度都贏過民進黨。