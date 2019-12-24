【台灣大選】韓國瑜抱哭女嬰惹風波　嬰兒父發聲明斥媒體炒作

國民黨總統候選人韓國瑜周日（22日）參加立委候選人黃桂蘭舉辦的「寶寶爬行賽」活動，因韓抱起女嬰並親吻其頭部時女嬰大哭，傳出是韓在未經嬰兒父母同意下抱女嬰，甚至醫生姜冠宇發文指嬰兒有機會感染疱疹，引發軒然大波。 女嬰的父親王先生則受訪指出，沒有同意或不同意問題，「韓國瑜又不是流浪漢」，並發出聲明斥責媒體和醫生炒作，不排除提告。韓國瑜競選辦公室亦聲明強調，韓並非主動抱嬰兒。

醫師姜冠宇將韓國瑜抱女嬰照片與頭部感染疱疹的嬰兒相合成。（姜冠宇醫師Facebook）

女嬰父親周一（23日）提供4點聲明手稿，呼籲媒體不要再過度渲染，強調夫婦為中立選民，無任何政黨色彩，亦未事先知情韓先生為頒獎嘉賓，是單純帶孩子報名爬行賽活動，夫婦兩人全程皆在活動現場，非有誰強把嬰兒搶去拍照情事。與頒獎嘉賓合照紀念實屬常情，亦無同意或不同意與誰合影。

聲明強調，嬰兒個性內向易哭，現場吵鬧喧嘩，韓國瑜已盡力安撫，沒有強抱寶寶情事。姜冠宇醫師未經同意將嬰兒照片另一名感染疱疹病毒滿頭紅點、結痂的嬰兒照片放在一起，供網民討論、謾罵，有失公允，傷害到嬰兒，不排除提告。

女童父親發布4點聲明，強調並無強迫抱嬰兒之事。（黃桂蘭服務處）

韓國瑜競選辦公室23日中午亦發出聲明稱，追查證實該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，直斥Facebook留言完全是憑空虛構的污衊、詆毀。經與嬰兒的父親確認，針對醫師姜冠宇的做法，嬰兒父親將提告，韓辦同時亦評估提告。

此外，國民黨台北市議員羅智強找到蔡英文過去親抱幼童的照片，批評「韓國瑜親小孩就該死，蔡英文親小孩就好棒棒」 。

國民黨台北市議員羅智強發布蔡英文過去親抱幼童的照片。（Facebook截圖）

韓辦、三立互相提告

韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋今天（24日）上午會同律師葉慶元，針對韓國瑜抱小嬰兒引發爭議一事，至台北地檢署按鈴控告三立新聞台記者與主管、「只是堵藍」、「打馬悍將」等網絡社團意圖使人不當選。

針對韓國瑜將提告，三立電視聲明表示，三立是以嬰兒照護衛生教育為題，查證各界看法後完整呈現，並沒有惡意扭曲。針對韓辦總發言人王淺秋對三立電視的言論，三立將提起告訴。

（綜合報道）