【台灣大選】朱立倫力挺青壯派藍委　強調藍營應走出「同温層」

隨着台灣大選逼近，各黨政治人物無不卯足全力動員、合體造勢，營造團結氣氛。 12月24日，韓國瑜全台競選總部主任委員朱立倫與江啟臣、李彥秀、林為洲、柯志恩、蔣萬安等5位「友朱」立委一同出席「國民黨青壯世代立委選舉形象影片發表會」，朱立倫先是讚揚5位立委問政專業，再指出國民黨要的不只是「同温層的朋友」，而是要「走出同温層」，讓不同想法世代的選民能夠支持國民黨。

朱立倫與其餘5位藍委高呼「青狀世代，缺一不可」，盼這個宣傳影片能夠帶動立委候選人選情，讓5名立委都順利進入到立法院。（譚英瑛攝）

綜觀江啟臣、李彥秀、林為洲、柯志恩、蔣萬安五位現任立委，儘管選區遍及台北市、新北市、台中市與新竹縣，但五人的從政經歷確有不小相似之處。除了同在朱立倫擔任國民黨主席時取得立委提名、均在本屆立委任期間，擔任重要黨團幹部外，除林為洲（出生於1961年）、柯志恩（出生於1962年）兩人年齡偏長，其餘三人盡數國民黨內「70後」青壯派立委，因而受到不小的矚目。

儘管包含李彥秀、柯志恩與蔣萬安在內的幾位立委，所屬選區多是國民黨相對具有優勢的選區，但受到來自挑戰者的進逼，能否連任尚在未定之天。國民黨24日推出選舉形象影片，實不乏有為5位立委公開催票的意涵。

朱立倫表示，這5位國民黨青創世代的立委兼具專業力與戰力，之所以召開記者會，一來是藉此大展團結的國民黨，更指出「國民黨的青壯世代、優秀的陣容，缺一不可」。

朱立倫又認為，在選前關鍵2周，國民黨這時候需要的不是「同温層」，而是更多的「中間選民」，需要不同想法、不同世代的選民支持國民黨。他不忘勉勵5位到場立委，指他一路走來看到蔣萬安的辛苦努力、李彥秀致力於爭取不同選民支持、柯志恩成功開創新支持群眾、江啟臣經營選區有成，以及林為洲在極為艱辛的情況下，成功擴展藍營支持度，期望國民黨青壯世代具有戰鬥力之餘，獲得更多肯定。