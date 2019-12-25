【2020台灣大選】藍營指綠營內鬥　賴清德呂秀蓮成網軍攻擊箭靶

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀，以及新黨不分區立委提名人邱毅持續追打民進黨的網軍疑雲，不僅揭露民進黨與南風公司簽約組建暗黑網軍，更於當地時間12月25日再度召開記者會爆料，指蔡英文所簽約的網軍，甚至用於攻擊呂秀蓮、賴清德等綠營人士，以及分化時代力量與台北市長柯文哲的關係。邱毅指出，包括網軍攻擊呂秀蓮是「祖母綠」、「皇太后」、「老公主」，而賴清德在台灣行政院院長任內，也被攻擊是「賴功德」。邱毅說，「這個蔡英文真是毒」，早在當時就防著賴清德。

左起為邱毅、蔡正元、張顯耀，三人12月25日招開記者會繼續追打民進黨的網軍疑雲。（國民黨提供）

邱毅在記者會中表示，在他們揭露民進黨與南風公司的合約後，民進黨承認有這樣的委託合約存在，這是一件鐵證如山的事實，但民進黨卻說這只是輿情分析，何必大驚小怪。邱毅指，民進黨老招對他潑髒水，說他烏龍爆料，但這不能改變養網軍的事實，也改變不了民進黨透過網軍打壓反對聲音的事實。

在針對柯文哲的部分，邱毅指出，南風公司重點收集柯文哲的網軍部隊，除了分析網軍部隊之外，還試圖透過檢舉的方式將之殲滅，甚至還反串成時代力量攻擊柯文哲。

國民黨舉出南風公司給民進黨的報告，內容包括使用自己培養的時代力量帳號攻擊柯文哲，吸引柯文哲的支持者攻擊時代力量，製造兩方混戰。（國民黨提供）

接著邱毅說，根據南風公司給民進黨中央的簡報，內容揭露了他們怎麼攻擊呂秀蓮的，包括他們稱呂秀蓮是「祖母綠」、「皇太后」、「老公主」，當時呂秀蓮有意參選台北市長，這些人還說，是不是鬧一鬧再請黨中央搓圓仔湯，回來分糖吃可以大撈一票？邱毅稱自己是呂的學弟，來幫呂討公道。

邱毅又指，一例一修規定時，賴清德在網路上突然有了「賴功德」的封號，看過南風公司的報告後，原來這些都是他們對賴清德的攻擊，當時賴清德的身分是民進黨的台灣行政院院長，這個蔡英文真是毒，早在當時就防著賴清德，難怪民進黨黨內初選時，賴清德會懇求網軍別再對他攻擊。

國民黨舉出南風公司給民進黨的報告，內容包括以賴功德來批評當時擔任台灣行政院長的賴清德。（國民黨提供）

最後張顯耀總結，民進黨規劃的暗黑網軍做幾件事情，包括攻擊政治對手，對象也有自己黨內不同派系的人，以及帶網路風向，例如呂秀蓮、賴清德都遭遇醜化、妖魔化。甚至還醜化台灣駐大阪代表處的前處長蘇啟誠，導致蘇憂憤而死，這筆帳我們會找出來幫蘇處長申冤。然後，民進黨網軍還試圖收買不同網軍的力量，其中包括柯文哲手下的網軍，這一點也是對柯文哲的提醒，國民黨也願意提供相關資料給柯文哲。