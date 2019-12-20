台灣大選副總統候選人政見會 　藍營經濟兩岸牌戰綠營主權政績牌

2020台灣大選副總統候選人政見發表會今天（20日）晚間舉辦，與先前總統候選人政見發表會一樣，國民黨張善政與民進黨賴清德正面交火，前者站在挑戰執政者的位置，以能源議題、數位經濟、兩岸政策等議題為主軸，猛攻綠營的三年執政，賴清德則從綠營兩岸政策「護主權」、過去綠營政績作為攻防點，而親民黨余湘則以局外人的身分，控訴台灣已經提供「傲慢的」藍綠兩黨20年機會，但「又交出什麼成績單？」

第15任副總統公辦政見發表會，親民黨余湘（左二）對上民進黨賴清德（中）、國民黨張善政（右二）。（中央選舉委員會提供）

12月20日晚間，民進黨副總統候選人賴清德、親民黨副總統候選人余湘與國民黨副總統候選人張善政，先後在媒體的鎂光燈下步入辯論場地，但三人在面對各家攝影記者的注視下，均無向媒體發言，媒體頂多聽到三人各自向前來迎接的公視董事長陳郁秀打招呼。

賴清德抵達公共電視，以笑容表達他的自信。（譚英瑛／多維新聞）

身為執政方的挑戰者與韓國瑜政見的論述的「補足者」與「闡述者」，張善政仍先怒批，民進黨執政三年「執政無方」、導致「國內民眾嚴重對立」 ，更「明目張膽酬庸」，使他站出來欲盡一切的力量，下架濫權蔡政府。再先後在發言中拋出「十大數位行動計畫」、「帶領台灣邁向繁榮均富」的政策，以補足韓國瑜在18日政見發表會政見方面論述的不足。

親民黨余湘則身着橘衣，代表親民黨步入公共電視。（譚英瑛／多維新聞）

至於進攻的部分，張善政則猛攻綠營的兩岸政策、經濟發展，還有能源政策。他表示，雖然政府稱當前是台灣經濟20年來最好的時候，台商回流超過新台幣7000億元，但「我跟大家一樣，沒有喜悦」還有點「難過」，更稱蔡英文對於經濟數據的重視「離人民太遠」，好像在說「何不食肉靡？」

張善政下半身身穿牛仔褲，呈現他輕鬆的一面。（譚英瑛／多維新聞）

張善政說，近年來台灣公司與工廠歇業家數屢創新高，上市公司獲利減少20%，已經連續12個月外銷訂單負成長，放無薪假的勞工也超過2,500人，暗指蔡英文治下對「台灣經濟的束手無策」，更拿馬政府時期的政績來強調他跟韓國瑜有能力帶領台灣走向繁榮與均富社會。

除了痛擊綠營的兩岸政策外，張善政更將矛頭指向民進黨的能源政策。張善政說，賴清德曾經在立法院說「如果以空污為標準，最好的能源就是核電」，卻能堅持推動2025年非核家園，「不斷產生PM2.5及二氧化碳危害民眾健康及環境」，來指控民進黨當前不只是「用愛發電」，更是「根本是用人民的肺在發電，用癌發電」。

面對藍營的猛烈炮火，賴清德則以民進黨的英文全名作為發言起頭，「Democratic Progressive Party」，縮寫為「DPP」，而這個縮寫又可以解讀為三個英文單字，民主「Democracy」 、和平「Peace」，以及繁榮「Prosperity」，以這三個名詞來闡述為何2020年總統大選要支持民進黨。

基本上賴清德對於兩岸關係論述仍延續着民進黨各大政治人物將「九二共識」與「一中原則」、「一國兩制台灣方案」做連結的說法，並藉此重挫國民黨的「九二共識，一中各表」的論述。

賴清德在發言時重提2019年初習近平提出「一國兩制台灣方案」、香港反修例運動形同證明「一國兩制的失敗」、大陸各項對台灣的打壓行為，以及美國對台灣民主的讚揚，來強調「台灣未來應該要堅定的站在民主陣營，讓國際社會更能夠了解台灣的民主成就，也讓台灣成為世界的台灣。」

賴清德也在論述過程中，花了不少篇幅說了蔡英文執政三年與自己在閣揆任上的政績，面對張善政的猛攻，他除了將「九二共識」與「消滅中華民國」綁在一起，強調在習近平提出「一國兩制台灣方案」之後，「一中原則」之下「沒有表述中華民國的空間」之外，更戲稱今晚言語咄咄逼人的張善政，有別於先前在2016年與他合作處理台南大地震的「暖男」，在與韓國瑜搭配競選之後，反有點成為「憤青」，還重提張先前的歧視女性言論來強化張善政在選舉期間的改變。

賴清德會後接受媒體聯訪。（譚英瑛／多維新聞）

相對於藍綠兩黨隔空炮火四射，首度因參選獲得政治版面的余湘則試圖以「第三勢力」之姿向藍綠兩黨「控訴」。余湘指出，選舉原是要追求一場民主自由的嘉年華會，但在這次選舉的激情之下，「總統消失了、行政院長消失了、外交部長消失了、連農委會主委也消失了、甚至市長都消失了！政府每天運作的機制也跟着不見了」，反在台灣長出兩個「選戰大帝國」，為求勝選不擇手段。

面對民進黨將於月底通過《反滲透法》，余湘也在發言中「忍不住脱稿演出」，請民進黨擱置這個具爭議性、沒有準備周全，且讓人民對立，甚至撕裂人民情感的法案，並強調「這不是請求，這是人民的要求！」