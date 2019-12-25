【2020台灣大選】韓國瑜指蔡英文被貪官包圍　重申設立特偵組

台灣中選會12月25日舉辦第二場2020年台灣總統大選政見發表會。韓國瑜在此次政見會中仍把炮火對準蔡英文猛轟，他表示，台灣落後混亂，原因在於蔡英文被台總統府秘書長陳菊、台行政院長蘇貞昌架空，以致蔡處於狀況外，不僅遭貪官汙吏包圍，更放縱派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血，如果讓蔡英文繼續連任，會繼續殘害台灣人民。韓國瑜也重申應重新設立特偵組的政見，因台灣人痛恨貪官污吏。

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中選會12月25日舉辦第二場2020年台灣總統大選政見發表會。（多維新聞）

此次韓國瑜在政見會的發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。面對蔡英文強調在自己任內台灣經濟發展良好，韓國瑜則表示，蔡英文報告的數字充滿太多不真實，可能蔡英文自己也在狀況外，上周他提出重新設立特偵組，在全台佳評如潮，大家都希望快點恢復，只因為台灣人痛恨貪官污吏。韓國瑜舉兩個例子，包括蘇貞昌以前家中曾有180萬元（新台幣，下同）被偷，但卻不報案，然後民進黨籍立法委員陳明文在搭台灣高鐵時遺失300萬元，一樣不報案，「大家有太多懷疑了」。

韓國瑜指出，當前台灣危機在哪裡？就在「蔡英文總統」五個字，他說，蔡英文是被架空的台灣總統，包括被陳菊架空、被蘇貞昌架空，導致台灣總統無能。韓國瑜反問，如果蔡英文不是無能被架空的台灣總統，為什麼在黨內初選期間遭遇賴清德的挑戰，就是因為賴清德看到台灣快速沉淪，決定放手一搏，結果民調領先20％的賴清德，卻被網軍活活打死。

韓國瑜稱，蔡英文被貪官污吏包圍。（多維新聞）

韓國瑜批，蔡英文被貪官污吏和派系包圍，沒能力看穿現況，也無能改變，民進黨派系幫菜選總統，是因為在她的領導下可以吃香喝辣，蔡英文的團隊沒把心思放在台灣人民身上，只顧自己口袋錢夠不夠，諸多民進黨創黨大老都看不下去。

韓國瑜表示，他不否認蔡英文是單純善良的人，但蔡英文沒辦法再領導台灣，否則今日台灣應該是一片歡樂、安居樂業，也充滿信心。蔡英文放縱派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大撈特撈，大貪特貪，如果繼續讓蔡連任，靠蔡吃喝的派系會繼續殘害台灣人民。