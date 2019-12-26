【台灣大選】柯文哲支持者震撼喊出「票投韓國瑜」　或在測風向？

台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲的花東後援會會長林冠任，在12月25日震撼發文，他表示，自己沒那麼討厭韓國瑜，但民進黨及蔡英文卻讓他討厭到爆，理智線都斷了，林冠任更進一步喊出票投韓國瑜，引發各界討論。 對此，柯文哲今天（26日）談到此議題時，僅表示自己也被嚇了一跳，「看到這個新聞太驚嚇了」。至於是否會票投韓國瑜？柯文哲說，自己還在思考，2020年台灣總統大選除了蔡韓宋，也有一個選項是「不要投」。

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柯文哲花東後援會會長林冠任震撼發文，喊出票投韓國瑜，引發各界討論。柯文哲表示，自己也被嚇了一跳，但2020年除了蔡韓宋，還有「不要投」的選項。（中央社）

林冠任12月25日在Facebook表示，自己跟妻子閒聊，兩人對於明年的台灣觀光發展及施政完全沒有信心，在這種情況下，他們草包、菜包都投不下去，不過他又告訴妻子，自己想到一個方法，不如他們一起把票投韓國瑜，然後韓國瑜贏了之後，民進黨又會提罷免韓國瑜，如此一來，就有機會同時換掉韓國瑜、蔡英文。林冠任說，這個機會很小，但他拚了，畢竟自己沒有沒那麼「賭爛」（閩南語，討厭之意）韓國瑜，但是民進黨跟蔡英文簡直讓自己賭爛到爆，忍耐到理智線都斷了。

對此，柯文哲今天接受國民黨籍台北市議員游淑慧質詢時，看見游放出林冠任的貼文時也直呼嚇了自己一跳，「這什麼時候的新聞？看到這個新聞太驚嚇了」。游淑慧追問柯文哲，畢竟柯自己也被民進黨網軍攻擊，那2020年台灣總統大選，柯會不會有唇亡齒寒的憂慮，進而仿效自己的後援會會長，把票投給韓國瑜？柯文哲對此表示，他感覺自己很快就會被攻擊了，自己對於投票還在思考，除了蔡韓宋之外其實還有第四個選項，就是不要投。

不過，事後林冠任又透過臉書指出，自己一篇因為賭爛，而不如投韓國瑜的文章，被操作成民眾黨全黨都支持韓國瑜，是被斷章取義。他強調，自己並不認同韓國瑜，反而是基於韓國瑜如果當選了又被罷免，那不就有產生更好候選人的機會。

對於此一情形，台灣輿論有分析認為，在台灣政壇，所謂拔草測風向的操作手段並不罕見，加上柯文哲這陣子不時就抨擊陳菊在高雄市長任內的市府負債問題，甚至還有意到高雄開記者會檢討高雄負債，再回頭看林冠任的發文，總感覺無風不起浪。不過，柯文哲終究未正面答覆是否支持韓國瑜，林冠任也澄清票投韓國瑜，並不代表認同韓國瑜。