【2020台灣大選】人生如有後悔藥　郭台銘柯文哲會吃嗎？

致力建構台灣政壇「第三條路」的兩大指標人物郭台銘與柯文哲，不約而同說了後悔。郭台銘後悔沒有堅持參選2020年台灣總統大選，柯文哲則是承認台灣民眾黨成了他競選2024年台灣總統選舉的「負擔」，言下滿溢着「後悔」之情。

郭台銘、柯文哲在媒體面前一副「早知現在，一定當初」的模樣，彷佛當初堅持「有所為」，眼下必能打開不同局面。雖然「人生沒有後悔藥」是必然，但假如真有後悔藥，可以讓時光倒轉到讓兩人後悔的「當初」，郭台銘、柯文哲真的要吃嗎？恐怕不會，因為兩人的思考皆是從本位出發，加上當初的情勢使然，就算回到「當初」，依然不會有太大改變。

郭台銘（左）、柯文哲（右）昔日結盟同框，如今各自有各自的「後悔」。（柯文哲臉書）

郭台銘被「勸進」競選台灣總統不是新聞，早在2007年就有民眾在新北市土城區鴻海總部「跪求」郭台銘選總統，2016年更有黨外時期「街頭小霸王」林正杰以「台灣需要開疆闢土的精神」倡議郭台銘代表國民黨選總統。不過，郭台銘當初都沒有答應，甚至還在2016年接受專訪時表示「最不值得做的位置就是總統」、「不要害我」的「名言」。

國民黨在2008年選舉有眾望所歸的馬英九，郭台銘沒有參選的理由。不過，2016年他直言「不要害我」與2020年他決定投入國民黨初選「許台灣及年輕人一個未來」，不能不說與國民黨當下所處情勢變化有所關連。

眾所皆知，2016年的國民黨還未從2014年九合一選舉的大敗中復原，「百年大黨無男兒」及「換柱」更讓國民黨的情勢更加雪上加霜，台灣總統值不值得做是見仁見智的問題，但「不要害我」，應當是郭台銘當時的肺腑之言；至於郭台銘2019年4月下旬表態將投入國民黨黨內初選，則是「韓流」翻轉高雄，帶動國民黨在2018年九合一選舉大勝之後未久，韓國瑜還未表示「yes,I do」之前，讓香港百萬人走上街頭的「反修例」運動也還未發生，民進黨的「蔡賴內戰」也還未見收拾之時。

親民黨「郭家軍」齊聚一堂，為親民黨提出的六大政策背書。（譚英瑛攝）

簡言之，郭台銘宣布參加國民黨內初選的時機，國民黨在2020選舉的情勢還是一片光明，任誰都沒想到會是今天這般苦戰景況。

可以說，2016年與2019年代表國民黨選台灣總統的最大差別在於「艱苦奮鬥」與「順勢而為」。郭台銘抱怨韓國瑜未堅守高雄，讓他代表國民黨選總統以創造「高雄贏、台灣贏、中華民國贏」的「三贏局面」，除了有自己的「私心」之外，是否曾想過在2016年在必敗之局中代表國民黨出戰的前新北市長朱立倫？

再說，郭台銘與柯文哲、王金平結盟，縱有百般原因彼此牽連、影響，最終還是他拍板決定不選。為何不選？除了韓國瑜確實有「韓粉」加持成為他勝選路上的很大阻礙之外，再來就是他沒有為「許台灣一個未來」勇敢犧牲的決心，甚至因為害怕擔任「罪人」之名而退卻，說到底，還是在於他投入政治的「動機」能否禁得起考驗的問題。

爾今，郭台銘說自己「悔不當初」沒有堅持，是否忘了「當初」的他是經過長考過2個月後才決定全身而退。郭台銘依舊是郭台銘，韓國瑜也依舊是那個「 挾韓粉而重」的韓國瑜，郭台銘的「後悔」是出於真心，還是隻是吃吃韓國瑜的豆腐，只有他自己知道。

探討郭台銘、柯文哲與宋楚瑜關係最有趣的是，三人關係若即若離，彼此有利益衝突卻沒有撕破臉。（台北市政府提供）

柯文哲的「悔創民眾黨」也是同樣的問題。

回看柯文哲在2018年九合一選舉時以「柯p認同卡」進行的一場政治試驗。彼時柯文哲被視為2020年台灣總統選舉的可能人選，他以16項「政治價值」徵求全台縣市議員參選人簽署認同卡，並同框拍照宣傳，藉此試驗「沒有黨名的柯黨」可行性。不過，52名簽下認同卡的候選人僅5位當選，成績乏善可陳，成為柯文哲下定決心組黨的遠因，近因則是有雄厚財力的郭台銘在國民黨初選失敗了，讓柯文哲見到「可乘之機」。

說穿了，「台灣民眾黨」成立的最主要原因就是在全台各縣市插旗發展組織，為柯文哲或郭台銘的2020年大選服務，演變為「沒有母雞隻有小雞」的窘況的確是始料未及。

柯文哲一語道破「台灣民眾黨」成為「負擔」的原因，「因為總統、立委分開投」，也就是說，柯文哲自己很清楚他的個人光環無法外溢給他人，尤其是「海選」而來的「一般人」。

但是，柯文哲沒有說破的是，只要他選台灣總統的念頭還在，他就有「創黨」的需求，唯一的差別只在於時間差別，柯文哲後悔的是他錯估了「郭台銘變量」，讓原本只為他一人服務的「政黨選舉機器」，反而成為他必須至少維持4年運作的「負擔」。

說到底，如果郭台銘投入政治、柯文哲創黨皆是基於「謀求人民最大福祉」出發，有着堅定不移的政治理念，那麼，他們就會為自己的信仰傾盡全力而不生悔意，更遑論視為「負擔」。更何況，人生真的沒有後悔藥，他們此時公開表示的後悔，叫他們的追隨者情何以堪。