【台灣大選】《反滲透法》引爭議　民進黨強調處罰有前提

面對台灣泛藍陣營強攻民進黨打算在12月31日三讀通過的《反滲透法》，蔡英文也於近日表達「善意」，稱願使該法回到台灣立法院進行協商。 對此，民進黨立法院黨團於12月26日召開記者會，除了呼籲台灣民眾應花一點時間看清楚《反滲透法》條文內容，更解釋該法僅規範台人在接受境外敵對勢力、委託或資助下的「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類行為，並強調該法絕不衍生政府濫權的問題。

民進黨立委餘宛如、民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、民進黨立委王定宇在黨團記者會上高呼「三分鐘護民主，反滲透安心交流」，試圖緩頰《反滲透法》所衍生的社會壓力。（譚英瑛／多維新聞）

自民進黨立法院黨團於11月25日拋出黨團版《反滲透法》草案，該案便成為泛藍陣營攻擊的箭靶。馬英九稱該法是「麥卡錫主義」、「遍地警總」；親民黨主席宋楚瑜稱該法一旦通過，將使在大陸打拼的台商被扣上「紅帽子」等。

隨着台灣2020年選戰進入倒數期，如果說綠營要強打「護國保台」、「下架吳斯懷」來達到選票最大化，那麼非綠陣營則是猛攻《反滲透法》，試圖集結反民進黨的力量，以衝高自身選情。然而，雙方的攻防也致使《反滲透法》立法程序更為複雜。

主推該法的台灣執政黨方面，蔡英文甫於12月25日公開表達願使台灣立法院針對《反滲透法》進行協商的「善意」，民進黨立法院黨團總召柯建銘則於12月26日中午在臉書（Facebook）發文向立法院長蘇嘉全喊話，指為化解誤解、對立、衝突，懇請其儘速召開《反滲透法》朝野協商。柯建銘更以內政委員會曾於11月底、12月10日召開委員會協商，來撇清外界對於民進黨「倉促立法」的質疑。

民進黨立法院黨團所提供的圖板，上面試圖呈現在野黨如何地「杯葛」《反滲透法》的討論。（譚英瑛／多維新聞）

面對質疑，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲反問，「反對或是有疑慮的人，其實真正有看過這個法案嗎？我們認為絕大多數人其實沒有看過條文」。她更指出台灣部分反對立法者，是以無限的想像來反對不存在的恐懼。

管碧玲強調，《反滲透法》內容中有一個非常重要的前提條件，假使行為者在「境外敵對勢力的指示、委託跟資助」前提下，進行「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類行為，只罰「行為」，「不會因為你的'身份'而（遭到）處罰」。

民進黨立法院黨團所提供的圖板，綠營黨團企圖以簡單的圖表，明確說明《反滲透法》的處罰方式。（譚英瑛／多維新聞）

民進黨立委王定宇說，如果要反對《反滲透法》立法，那應請反對方直接指出前述五類行為，「你覺得哪一個要開放讓中共'資助、指示、命令'？」王定宇更說，《反滲透法》只約束「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類行為，拜託反對者「不要再拿媽祖出來騙信徒，這會'夭壽'（閩南語，指短命折壽）的！」

針對現場台灣媒體連番詢問該法是否如期於12月31日立院院會三讀通過，管碧玲並沒有提出一個明確的答案，而是表示：「我們啟動朝野協商，台灣是在民主的最前線」 ，當全世界都致力於訂定相關的法律時，「我們就按部就班，這幾天好好協商」。假使國民黨不願意進行該法的朝野協商，管碧玲則直言，那「我們就請全民來協商！」

事實上，《反滲透法》在台灣社會引起不小爭議，特別是在陸台商反彈更大，回顧該法推出的「前史」，2019年夏天台灣立法院臨時會結束，完成「國安五法」立法後，蔡英文當時即於臉書上拋出「中共代理人」修法議題，並稱這是台灣立法院最後一會期的工作之一。

當時民進黨立法院黨團已有《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案躺在立院之中，但因該草案的諸多疏漏，使得該法受到極大的批評。後來民進黨立法院黨團於開議後，選擇先擱下該版草案，並對外強調要先完成明（2020）年台灣政府與F16V軍購預算審議後，才會處理「中共代理人」相關立法。此後經過一段時間的醖釀，民進黨立法院黨團則於11月25日拋出黨團版《反滲透法》草案。