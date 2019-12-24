藍營指《反滲透法》侵害人權　綠委：只規範破壞民主機制行為

在台灣，蔡英文、民進黨立法院黨團欲於12月31日完成《反滲透法》立法。12月24日，國民黨立法院黨團召開記者會，指《反滲透法》嚴重侵害民主人權。 此說法旋即引來民進黨立院黨團回擊，指該法只有規範破壞民主機制的行為，只處理「故意」行為，「完全沒有製造對象」，面對藍營稱該法將影響在陸台生、台商、台幹，直言「請看看條文再來批評」。

隨着綠營大打「抗中牌」並抓着國民黨不分區提名爭議不放，藍營則選擇以猛攻《反滲透法》還擊綠營。（國民黨立法院黨團提供）

國民黨立法院黨團諷刺民進黨強推《反滲透法》，難道是要送給台灣人的新年賀禮？抨擊蔡英文政府與民進黨究竟在怕什麼，使得該法案僅有民進黨立法院黨團版本，沒有行政機關的版本，而主管兩岸事務的陸委會更對此噤聲。國民黨黨團主張，基於下任立法院的新民意將於2019年1月11日誕生，呼籲民進黨應將《反滲透法》交由新民意、新立法院審查。

此外，針對《反滲透法》第2條滲透來源的定義，國民黨黨團更質疑是「包山包海」的「霸王條款」，將對如今在陸台商、台生、台青造成威脅，如同「綠色恐怖」罩頂，更指出整部《反滲透法》未留有任何一條法律救濟管道，完全交由檢察官查察，假使檢查官失察，將導致人民陷入宂長訴訟，對人權產生重大侵害。

民進黨立法院黨團先從於11月25日拋出《反滲透法》草案全文，隨着時間逼近法案通過的12月底，該法亦成為藍綠攻防焦點。（譚英瑛／多維新聞）

面對國民黨黨團的質疑，身兼民進黨立院黨團書記長、立委李俊俋表示，《反滲透法》的立法，是為了防範台灣民主被部分人破壞，當前世界各國均積極處理類似法規，反而是「國民黨到底在怕什麼？」

李俊俋指出，《反滲透法》主要是規範欲透過協力者影響台灣民主機制者，諸如現行《政治獻金法》規定台人不許收受來自大陸與港澳的政治獻金，但假使該政治獻金是透過第三者來交付，那這就不是《政治獻金法》能處理的，而類似的狀況也出現在現行的《選舉罷免法》、《公投法》、《集會遊行法》等法。

針對輿論質疑《反滲透法》是否將懲戒具有「滲透意圖者」，李俊俋澄清，指該法的最後判定仍迴歸到被指控者的「行為」，只處罰「故意」行為，「沒有任何的思想犯」；李俊俋甚至揶揄國民黨立委，「完全都不知道條文內容，就在那邊胡亂批評，這個不是好現象」，喊話國民黨立委好好看完條文。

《反滲透法》除了引發外界對於人權受損害的疑慮外，該法一旦通過，是否將影響兩岸經貿、交流，也是外界始終的質疑。李俊俋對此則重申，《反滲透法》只約束接受來自「境外敵對勢力」的「指示、委託與資助」，以至從事捐獻政治獻金、公投、競選投票、政治遊說、妨害選舉者，《反滲透法》沒有禁止兩岸經貿交流的問題」。