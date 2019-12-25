【台灣大選】再轟《反滲透法》 　宋楚瑜：人民無民主何有主權

繼首場總統候選人政見發表會後，親民黨主席兼總統候選人宋楚瑜於第二場政見發表會上重申反對《反滲透法》的立場，更稱電腦遊戲《魔獸世界》非常好玩，但「魔獸世界在台灣現實世界出現，政治的魔獸完全控制了五院、媒體、網軍，而變成超級的政治魔獸，這種外掛好玩嗎？ 」

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宋楚瑜2019年12月25日出席政見發表會，舉手投足大展對於該場政見發表會的自信。（洪嘉徽／多維新聞）

由於第二場公辦政見會正好在聖誕節及「中華民國行憲紀念日」舉行，宋楚瑜先以祝福眾人聖誕節快樂與「中華民國行憲順利」，接着就《反滲透法》表達強烈反對立場。宋楚瑜認為，執政黨不應該在立法院委員會未審議該法的情況下，強行通過該法，《反滲透法》一旦通過，將是執政黨對憲政分權與民主運作正常的破壞，並重蹈美國「麥卡錫主義」的覆轍。

宋楚瑜指出，政治本質其實是「人性的關懷」，身為政治領導人，假使他們「迷失初心」，為了奪權不惜以「操弄族群對立」、對人民進行情緒勒索為代價，即便因此獲得執政機會，卻只會徹底失去民心。直言民主應讓每一個人「不受任何政治給我們戴帽子」。

今日為第二場公辦政見發表會，蔡宋韓三人將於27日的政見發表會、29日的辯論會上再度碰頭。（中央選舉委員會提供）

針對蔡英文在政見發表會為《反滲透法》立法，首度釋出願意回到立法院討論的善意，宋楚瑜除了對蔡英文釋出的善意表達肯定，更提醒執政黨「不能用多數暴力強行通過」該法，而是要「尊重民主機制」。但宋楚瑜也不忘批評藍綠，稱「藍綠輪流做莊，卻是執政而不負責任，五權加上媒體網軍的超級總統出現時，中華民國就會像《魔獸世界》」，當「民主等於專權，那人民沒有民主，顧的到底又是誰的主權？」

至於在兩岸與國際情勢上面，宋楚瑜則提醒台灣人，不要總覺得美國與日本一定會與台灣站同一陣線，當前局勢是美國不僅是想從日本撤軍，也想向日本收受高額軍費，再加上日本與韓國的關係越來越緊張，如此的情況下，難道日本不會換邊站？近日中日雙邊領導人在大陸的會談就是信號之一，因此宋楚瑜擔心台灣未來是否因為藍綠政黨的各自偏好而「站錯邊、倒大霉？或被邊緣化﹖」