【台灣大選】蔡英文：若視《反滲透法》為挑釁戒嚴　北京會很欣慰

民進黨立院黨團矢言在12月底通過《反滲透法》立法，在台灣政壇掀起波瀾。蔡英文今天（25日）在2020年總統候選人第二場政見發表會中，針對《反滲透法》立法爭議，強調台灣社會近來普遍對中國大陸全面滲透台灣存在恐懼感，希望政府拿出具體作為，並指類似《反滲透法》的立法，很多民主國家都在做，台灣內部有一些人，把政府建構民主防護網的作為，視為挑釁、戒嚴，「這是非常負面和不可取的看法」。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

蔡英文表示，如果直接把《反滲透法》的立法，說成是對大陸的挑釁、在台灣形同戒嚴的話，北京對此肯定會很欣慰。（譚英瑛攝／多維新聞網）

蔡英文舉出，澳洲2018年6月通過「反外國干預法案」，英國也在不久前修改「間諜法」，民主國家都在國會防堵北京越來越多的滲透，和對內政的干預。蔡英文強調，台灣比起這些國家，更直接面對北京當局的各種威脅和滲透。

蔡英文認為，台灣內部政黨競爭很正常，但對外時，應該要有一致的國家認同，如果要反對《反滲透法》可以，「就請指出這草案中，哪一個滲透行為，是覺得不需要禁止、不需要處罰的？請具體說明，不要只有空洞的形容詞」。

蔡英文指出，如果直接把《反滲透法》的立法，說成是對大陸的挑釁、在台灣形同戒嚴的話，北京對此肯定會很欣慰，但國際社會也一定會覺得，這是不可思議的事情。蔡英文呼籲，朝野好好坐下來談，立法院是有足夠的時間、空間供大家討論，不需要口水和亂扣帽子。