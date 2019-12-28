批國民黨隨北京起舞　民進黨：《反滲透法》踩到藍營利益

民進黨力推在2019年底通過《反滲透法》，掀起藍綠之間新一波的政治攻防戰。 民進黨中央12月27日召開記者會強調，《反滲透法》規範的是行為，不是身分，一般正常的兩岸交流行為，民進黨不僅不反對，還相當鼓勵。 民進黨批評藍營隨國台辦起舞，近期不斷散播不實的訊息，製造社會恐慌，反對反滲透法，代表《反滲透法》可能踩到他們的痛點、利益，呼籲台灣選民擦亮眼睛，「到底誰在害怕《反滲透法》」。

民進黨中央召開記者會強調，《反滲透法》規範的是行為，不是身分，只有在符合兩個前提下才會觸法。（民進黨提供）

民進黨發言人李晏榕、蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄、立委候選人謝佩芬、蔡沐霖大動作召開記者會，護航民進黨提出的《反滲透法》。李晏榕指出，這幾天包括國民黨、親民黨、新黨都在批評《反滲透法》，卻是在指桑賣槐，沒去了解《反滲透法》的實際內容為何，反而是利用假消息、謠言滿天飛的方式，製造社會恐慌。她強調，正常的兩岸交流，絕對不會觸犯《反滲透法》，會觸犯《反滲透法》的行為，需有兩前提：第一、接受中共指示；第二、干擾台灣民主，在台灣這次選舉中，都可以看到類似的行為，所以立法相當有必要，守護台灣民主是刻不容緩。

阮昭雄表示，現今許多民主國家都在進行反滲透工作，先進民主國家都很了解，不分敵對國家利用資金、資源、假訊息等方式，製造國內的溷亂。（民進黨提供）

阮昭雄表示，現今許多民主國家都在進行反滲透工作，先進民主國家都很了解，不分敵對國家利用資金、資源、假訊息等方式，製造國內的混亂，台灣目前就面臨這樣的狀況，朝野對《反滲透法》的法案內容當然可以討論，而不是一昧的反對和阻擋。至於是否將《反滲透法》交由下一屆立法院來進行討論，這看似有道理，但萬一下屆國會，國民黨不分區立委候選人吳斯懷、新黨不分區立委首席邱毅都進入立法院，「難道我們能確保條文經得起理性的討論嗎」？

李晏榕也補充，民進黨在距今7個月前，2019年5月已經提出類似《反滲透法》的相關法案，絕對不是倉促立法，但國民黨在整個立法過程中，卻始終杯葛阻擋，到現在又說民進黨拒絕討論，這是把自己的責任轉嫁到別人身上。謝佩芬說，《反滲透法》在民調上有57%的高支持度，美國和其他民主國家，也對台灣被北京滲透的情況感到着急、憂心，反問國民黨，「為何一點都不急呢」？

蔡沐霖則指，國際其他國家面對北京的滲透，在本質上和台灣還有是很大的不同，一來兩岸在文化和地理位置比較接近，二來兩岸交流人流密集，遭遇的風險和範圍相較歐美國家更大，所以《反滲透法》除了要參考先進國家的立法，還要考量目前兩岸的交流，確實存在許多無法管控的風險，民進黨在立法過程中，討論了許多版本，但國民黨卻一直阻擋，「我們不得不懷疑，是不是踩到國民黨的痛處和利益」。