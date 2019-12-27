台《反滲透法》朝野協商　藍營：選前三讀將淪為選舉操作

蔡英文日前在政見發表會上稱，朝野應好好坐下來談，立法院有足夠時間、空間供討論《反滲透法》，而台灣立法院長蘇嘉全隨即在12月27日召集朝野協商。 國民黨團總召曾銘宗在會上批評，若要防止中國大陸滲透，國民黨一定全力支持，但為何不能等2020年1月11日新民意出來後再決定？難道民進黨怕立委席次不過半嗎？ 親民黨團總召李鴻鈞也表示，選前討論重大法案只會淪為選舉操作，「難道這個法案今天不過，一個月後中華民國會滅亡？會被滲透嗎？」

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曾銘宗表示，未有共識的重大法案留待新民意產生的新國會處理，並非沒有先例。呼籲民進黨選後再好好討論《反滲透法》草案。（洪嘉徽／多維新聞）

12月27日，台立法院長蘇嘉全針對《反滲透法》草案召開朝野協商。親民黨團總召李鴻鈞指出，面對國安問題，沒有一個政黨不站在國家立場，但這麼重大的法案，居然只有民進黨黨團提出來的版本，沒有行政院版本，而且草案內容粗糙，推動又如此急躁。

他表示，說要充分協商討論，在委員會內才叫做充分討論，法案卻直接逕付二讀；兩岸經濟合作框架協議（ECFA）公聽會辦了16次，《反滲透法》才1次，哪叫充分討論？

李鴻鈞強調，距離總統大選不到一個月，新的民意即將產生，在選前這麼狂熱、大家都想着怎麼拉票的時間點，只會淪為選舉操作，無法理性務實討論重大法案。「難道這個法案今天不過，一個月後中華民國會滅亡？」

他說，並不反對這個法案，但法案已引起社會寒蟬效應，造成恐慌，應該要等選舉結束，讓新民意來決定修法。

曾銘宗協商時指出，重大法案應好好討論，為何不等新民意出來再決定？ 過去也不是沒有這個慣例，2015年11月25日，國民黨召開「廣電三法」朝野協商，後來沒有共識，決定暫緩，交給新民意產生的國會來決定。

曾銘宗也批評，民進黨團總召柯建銘稱國民黨擋《反滲透法》，是公然說謊，因為9月27日以前是推「中共代理人法」，而且柯建銘明明當面答應他和親民黨團總召李鴻鈞三次，說這個會期不會審「中共代理人法」，居然現在要審《反滲透法》？

曾銘宗表示，這3年半來，民進黨哪一個法律沒有辦法三讀通過？「中共代理人法」柯建銘都說民進黨內部有不同意見，所以後來不敢推，竟然反過來說國民黨反對「中共代理人法」，國民黨不但贊成「反滲透」，而且認為要處罰刑期要訂重一點。

李鴻鈞批評，在距離選前不到三個禮拜的時間，強推定義粗糙的重大法案，只會淪為選舉操作口水，無法理性討論。（洪嘉徽／多維新聞）

此外，曾銘宗與台北市議員張斯綱、李明賢於當地稍早也召開「國家安全 英文規定 蔡政府右推反滲透 左牽大陸高官」記者會，稱蔡英文政府一手推動《反滲透法》、抹紅在野黨、對陸資喊打喊殺，另一方面卻任由國發基金轉投資的台杉公司投資具有陸資投資之生技公司。

他批評，現在蔡英文政府高舉着「國家安全」大旗，打擊異己，並且制定《反滲透法》下令12月31日要完成三讀，將台灣導向「國家安全 英文規定」。