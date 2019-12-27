【台灣大選】宋楚瑜「自首」觸反滲透法　提醒蔡英文：你是教唆犯

有別於蔡英文、韓國瑜穿着筆挺的正裝出席公辦政見發表會，代表親民黨參選總統的宋楚瑜，則是以一席「博士服」現身。 宋楚瑜12月27日表示，做學問的人，說道理必須要有證據，話鋒一轉，指《反滲透法》的定義若不嚴謹，將使人在大陸的百萬鄉親成為潛在的入罪嫌疑犯，強調任何對於國家安全的防範，絕對不能變相犧牲人民的自由民主權力。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

宋楚瑜於會後接受各家媒體聯訪。（洪嘉徽攝）

儘管親民黨立法院黨團已參與27日下午的《反滲透法》朝野協商，但宋楚瑜仍表示，「對於國家安全的問題，我相信全台沒有一個人會反對，但是法案要如何制定是非常精緻的工作」，因為《反滲透法》的懲罰對象是台灣人民，只要台灣人跟大陸任何一個單位接觸交流，就有入罪的可能。」

宋楚瑜並舉自身的例子，刻意向蔡英文「自首」，藉以諷刺。宋楚瑜指出，他曾經於2016年、2017年接受蔡英文的指派，參加APEC領袖會議，在會議期間曾與大陸國家主席習近平互動，返台後，也將相關交流情況向蔡英文進行回報。宋楚瑜擔憂，倘若民進黨今亟欲強推的《反滲透法》通過，他是否將成為該法未來的處置對象？而蔡英文也將可能因身為「教唆犯」的身分遭到「連累」。

宋楚瑜指出，他在第一場公辦政見發表會上提到政治是「台灣民主價值的體現」，第二場則強調政治是「人性的關懷」，而今他想談「政治是政治人物良心的志業」，強調「人民的小事就是政府的大事，政府不能不當一回事」。

宋楚瑜認為，民進黨執政三年，一則兩岸關係不好、沒有觀光客，使得基層的計程車司機賺不到錢，生活受到極大影響；再者，綠營施政不得民心，貪污腐敗，大砍年金「視軍公教退休人員如仇敵」，而一例一休造成「勞方﹑資方、人民及政府四輸」，使得人民無法再忍受民進黨的繼續執政。

宋楚瑜在第一輪發言時改以博士袍亮相，雖稱他穿博士袍不是為了鍼砭蔡英文的博士論文爭議，但此舉也讓蔡英文隨即在發言時表示，她與宋的博士學位取得方式不同，但都是真的。（親民黨提供）

針對爭議未止的年金改革議題，宋楚瑜先喊出「重新檢討年金改革」，並提出「重新清查國產」，將對「國產變黨產，黨產變私產」進行追討，並將追討回來的錢作為年金改革制度的財源；其次則是要將「民進黨貪污的錢追討回來」，並作為年金財源。此外，宋楚瑜進一步認為，年改應給退休軍公教有選擇退休方案的機會，使願意維持舊制的人維持舊制，並讓有意使用新制的者，採用新制。

雖然這次已經是第4次競逐總統大位，但宋楚瑜自稱「選舉我不搗蛋」，參選不是為了要拉下哪一位候選人，而是真心希望能為台灣奉獻心力與經驗。宋楚瑜更再重申，假使當選「只做一任」，旨在為台灣「撥三亂、返三正」。

宋楚瑜認為的台灣「三亂」，包含當前台灣已有的朝野對立、世代對立、兩岸對立、族群對立、勞資對立等「製造對立的亂」，也有當前政府因重用派系，讓派系自主決定資源分配的「派系酬庸的亂」，更有因政府沒有經過行政機關各部會與立法部門討論所形成「改革暴衝的亂」，而他覺得這「三亂」正對台灣社會造成極大傷害。

為此，宋楚瑜允諾當選後他將讓台灣從「三亂」改為「三正」，首要是重啟兩岸交流，穩定兩岸關係，除了他常掛在口中的《中華民國憲法》及其增修條文、《兩岸人民關係條例》之外，更為受到兩岸關係惡化波及的「觀光旅遊業和演藝人員」打抱不平，並稱兩者明明就是兩岸和平交流的擁護者，如今卻成為兩岸交惡犧牲品。再者，他將致力於重建台灣文官體系與「恢復」其尊嚴，並推動穩定中立的文官體制；最後，更重申將鬆綁「一例一休」等經濟政策。