【台灣大選】韓國瑜施政周年滿意度墊底　蔡辦諷刺是「隱形市長」

蔡英文競選辦公室今天（25日）召開記者會，批評國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜施政滿意度再度吊車尾，滿意度僅有32.4%，不滿意到高達66.4%，尤其63.3%的受訪者稱會對韓國瑜投下罷免票。蔡英文陣營指稱，儘管韓國瑜一再強調「得民心者得天下」、「沒有對不起高雄人」，但無論是民調和民心，韓國瑜都無法獲得民眾認同，「奉勸」韓國瑜勇於面對高雄市民的不滿，勿再當「隱形的市長」。

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蔡辦表示，韓國瑜施政滿意度再度吊車尾，奉勸韓國瑜勇於面對高雄市民的不滿，勿再當「隱形的市長」。（林仕祥攝／多維新聞網）

蔡英文競辦發言人簡舒培指出，2018年11月24日九合一大選後，六都首長於12月25日宣誓就職，距今正好一週年，結果韓國瑜的施政滿意度和民調一樣「慘慘慘慘」，韓國瑜無心高雄市政，自認可以選總統，但選民顯然不埋單，先前的調查顯示韓的施政滿意度「敬陪末座」，最新「思維策略」公布的調查報告也顯示，韓的施政滿意度僅有32.4%，不滿意度更達66.4%，除了跟台北市並列倒數一、二名，對施政非常不滿意的比例更是遙遙領先，難怪被網友諷刺是「隱形的市長」。

蔡英文競辦發言人顏若芳補充，韓國瑜2018年參選高雄市長時，信誓旦旦的在直播中發表不落跑宣言，上任後的表現卻荒腔走板，被戲稱是「韓總機」，打臉2018年的自己，2019年為了轉戰總統大選，開始請假「放韓假」，結果請假後也沒認真跑行程，常常睡到中午。顏若芳也不忘揶揄，12月21日的挺韓遊行尚未結束，韓國瑜就出現在高鐵站準備北上，再把高雄人視若無物。

↓↓↓12月21日「挺韓大遊行」現場圖輯：

+ 21 + 20 + 19

蔡英文競辦發言人莊瑞雄指出，12月21日有50萬人走上高雄街頭訴求罷韓，表示韓國瑜實在是不得民心，結果韓國瑜只敢用「遮羞布」來轉移焦點，毫無反省之意。調查報告也顯示，63.6%的受訪民眾表示會對韓國瑜投下罷免票，雖然韓國瑜一再強調「得民心者得天下」、「沒有對不起高雄人」，但無論是民調和民心，韓都無法獲得民眾認同。他強調，從民調上的數字顯示，高雄市民對韓國瑜的表現是給予死當，面對民心向背，韓國瑜必須好好沉思。

↓↓↓12月21日「罷韓大遊行」現場圖輯：

+ 5 + 4 + 3

除了諷刺韓國瑜施政滿意度墊底外，簡舒培也表示，韓國瑜在脱口秀上，面對主持人詢問「對台灣危害最大的是哪個國家」？韓雖答了兩千多字，但說不出所有台灣人都知道的兩個字，「就是中國」，她不懂韓國瑜在怕什麼。不過她受訪時也強調，「反共不反中」是民進黨一貫的立場，台灣可以跟對岸進行交流，但台灣的主體性、國家定位要非常清楚，不能矮化進行交流，她剛剛的言論和前幾天賴清德、卓榮泰的說法是一致的，「這沒有太大的問題」。