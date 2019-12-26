陸委會：《反滲透法》只是剛開始　媒體法規另需總體檢討

《反滲透法》或將在12月31日三讀通過，近日飽受部分輿論抨擊是「綠色恐怖」。對此，台陸委會發言人邱垂正今日（26日）表示，《反滲透法》只針對五種不法行為，不針對特定對象或身分，特定立場的媒體惡意扭曲、誇大渲染，意圖造成社會誤解，陸委會特予澄清。陸委會尊重媒體的質疑，但基於特定立場，刻意扭曲的作法不足取。 他並提到，面對中共對台滲透分化，《反滲透法》只是剛開始最小必要範圍的規範，對於媒體，需全面性、專業性的法規總體檢討，故不在此次修法處理。

面對部分媒體對《反滲透法》的批評，邱垂正強調，法案不該被扭曲為「綠色恐怖」或侵害人權。(楊家鑫／多維新聞)

12月26日，陸委會舉行例行記者會，邱垂正指出，《反滲透法》草案是在既有法規基礎上，進行最小限度、必要範圍內的規範，是針對5種受滲透從事的不法行為，包括違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉，以補充現行法律規範的不足。

他強調，《反滲透法》草案的規範內容具體明確，構成要件相當嚴謹，行為人必須有受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，加上從事「不法行為」，才會成為處罰對象。並不針對特定對象或身分。

若行為人主觀上對於滲透來源、滲透作為或不法行為，並不具備認知，或並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，更不會因為往來中國大陸或與「滲透來源」有所接觸就構成犯罪。個案上是由司法機關做嚴謹的認定與判斷，也不會有「動輒入罪」的問題。「只要不進行違法行為，就不會受到《反滲透法》影響。」

針對近日有台灣媒體不斷批評《反滲透法》草案，邱垂正表示，有些媒體針對宮廟、師生、旅遊業者等特定群體，將議題加工製造，是混淆視聽、扭曲法律，製造社會紛爭。陸委會尊重媒體的質疑，但基於特定立場，刻意扭曲的作法不足取。

邱垂正強調，《反滲透法》的目標是強化民主防衛機制、應對中共不當介入，不應該被扭曲為「戒嚴法」、「綠色恐怖」、「侵害人權」。

值得一提的是，邱垂正表示，《反滲透法》只是剛開始最小必要範圍的規範，對於敏感科技的保護，以及媒體的規範，因涉及新聞自由、言論自由等核心議題，需要全面性、專業性的法規總體檢討，故不在此次修法處理。

蘇貞昌：《反滲透法》立法有其必要

另一方面，12月26日，台行政院長蘇貞昌表示，《反滲透法》立法有其必要，不過應與社會多溝通，尤其是須請在大陸經商、就業的人們不必擔心，該法不會影響正常兩岸交流。

蘇貞昌更強調，台灣行政院完全尊重立法院對《反滲透法》的討論與協商，更指示陸委會與相關部會，在立法院協商《反滲透法》的過程中，應充分協助，並提供立法院需要的數據與說明，而假使該法三讀通過後，相關部會也須嚴格執行，以保障台灣社會的民主自由。

陸委會持續發佈文宣反駁媒體對於《反滲透法》的報道，強調針對不法行為，不針對特定對象或身分。(楊家鑫／多維新聞)

對此，邱垂正也表示，從5月份至今，針對中共對台滲透分化，朝野提出許多法案，陸委會也持續跟社會各界溝通，也許做得不夠多，溝通要更積極一點，但陸委會仍會爭取建立社會共識，化解社會疑慮。

他並強調，雖然《反滲透法》沒有行政院版本，但行政部門一直都有協助推動，草案是行政與立法部門共同努力，也參考了社會各界的意見，並非倉促立法。