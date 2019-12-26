【台灣大選】民進黨：《反滲透法》不會扼殺台灣言論自由

2020年台灣總統大選前，民進黨最後一場行動中常會周四（26日）移師台灣新竹舉行。民進黨立法院黨團總召柯建銘在會上針對《反滲透法》表示，民進黨執政以來通過636個法案，再困難的法案民進黨都有秩序的主導通過，年底的《反滲透法》不會扼殺言論自由，也絕不會針對某種身份別，希望台灣在野黨能理性面對。 他也強調，《反滲透法》只是規範台灣《選罷法》、《遊說法》等，接受中共委託資助的犯行，克予刑責，沒有針對任何台人，「這是最後一塊版圖」，希望可以在立法院完成。

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民進黨主席卓榮泰（左）陪同黨籍立委候選人掃街拜票。（林仕祥攝）

柯建銘在民進黨中常會上指出，在新竹曾打過三場選戰，2014、2016年「總統要贏，總召也要贏」，2018年新竹市長林智堅連任，新竹市是新的民主聖地，同時也是民進黨勝利的地方，民進黨追求國會過半，選情最膠着的地方就是新竹這三席立委，而台灣立院席次過不過半，他的感受最深刻。

他回憶，2000年當民進黨總召，台前總統陳水扁執政八年，民進黨費盡心思，表決雖從沒成功過，但從未放棄堅持到現在。2008年，民進黨拿下台立院最低的27席立委，到了2016年完全執政，他感謝台灣民眾的支持，讓民進黨的立委席次能夠過半，從事改革。

柯建銘說，蔡英文執政以來共通過636個法案，包括年金改革、前瞻基礎建設計劃、轉型正義等等，再困難的法案民進黨都有秩序的主導通過，司法改革也完成，接下來就是年底的《反滲透法》。而《反滲透法》很簡單、清楚，不會扼殺台人言論自由，也絕不會針對某種身份別，希望最後把這件事情講清楚，黨團發文給台立法院長蘇嘉全，請蘇召集朝野協商，盼在野黨能理性面對。他說，《反滲透法》只是規劃台灣《選罷法》、《遊說法》，接受中共委託資助的犯行，克予刑責，沒有針對任何台人，這是最後一個版圖，希望這塊可以在立法院完成。

民進黨主席卓榮泰表示，最後一場行動中常會辦在新竹，顯示民進黨對新竹選情的重視，新竹不但是全球知名的高科技產業重鎮，也是台灣客家文化人文薈萃之處。他要提醒黨內幹部，注意惡攻、賭盤、危機感，任何惡意攻擊都是選戰手段，要審慎小心應對，不要陷入對手設定的陷阱，各式賭盤都是要影響民主結果，民進黨要求台灣檢調單位要強力遏止、防範各種形式的賭盤。而關於危機感，他提醒大家，對手不會放棄，民進黨不能有絲毫懈怠、大意，要凝聚更多力量，讓選舉結果在公平、公正、光榮的努力下，得到最後成果。

民進黨主席卓榮泰（左）陪同黨籍立委候選人入廟參拜。（林仕祥攝）

卓榮泰會後受訪時也強調，《反滲透法》立法過程一定非常嚴謹，尤其現在境外政治力量不斷滲透台灣，影響國家安全，民進黨一定會善盡跟各界說明的義務，讓台灣社會大眾更了解《反滲透法》的立法精神以及立法過程。

隨後民進黨內高層便陪同黨籍立委候選人掃街，不過新竹選民結構一向藍大於綠，與民眾互動的狀況不多。尤其街頭看板上，民進黨與時代力量候選人的看板數量大幅勝過國民黨候選人，「泛綠互打」態勢明顯，隱隱約約透露民進黨在這區的選情隱憂。