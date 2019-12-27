【台灣大選】柯文哲預測鄭文燦將接任台行政院長　鄭：想太多了

台灣2020年大選都還沒舉行，台北政壇已等不及揣測選後政局與權力分布。 繼國民黨總統候選人韓國瑜日前言出「蔡英文權力被架空」的說法後，台北市長柯文哲周四（26日）接受電視台專訪時再表示，蔡英文沒有如想像中的無能，她也不是被架空，更直接點名桃園市長鄭文燦將在蔡英文第二任期間接任台行政院長一職。對於柯文哲的說法，鄭文燦僅於周五（27日）回應「想太多了」。

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面對記者詢問身穿2號夾克是否代表對韓國瑜的支持，柯文哲則說，他穿的是幻象戰機聯隊的外套，2號只是部隊的編號。（譚英瑛攝）

柯文哲受訪時指出，理論上蘇貞昌內閣當會在2020年2月1日提出總辭，不然也將在5月20日或12月25日總辭。柯文哲認為，蘇貞昌內閣總辭後，可能將由鄭文燦接任閣揆，但蔡英文並未如外界想的如此無力，她在民進黨內的存在有一定的能力跟意義，能與各派系互相利用。對於民進黨內派系生態，柯文哲直言，蔡英文起初在民進黨內沒有派系，即便現在有所謂的派系也不是最大的，就是為了達到民進黨內派系平衡。

面對近日柯母稱柯文哲是「綠色的」，將投票給蔡英文，柯文哲12月27日表示，他家就是典型民主多元，每個成員都會有自己的想法，至於媒體詢問柯文哲的總統票將投給誰，柯只說「再講吧」，柯文哲於後再補充，要不是自己要投政黨票，不然「真的不會去投票」。

在短講之後，柯文哲登上掃街車，展開民眾黨的掃街行程。（台灣民眾黨提供）

而針對近日自家民眾黨台東後援會執行長林冠任稱將把總統票投給韓國瑜，柯文哲解釋，因為民眾黨並未在黨內形成支持哪一位總統候選人的共識，所以基本上民眾黨就是讓各候選人自行決定，「連我們家都搞不定了」更不要說一個政黨。