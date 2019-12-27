民進黨團承認曾允諾國民黨不審「中共代理人」法案

隨着蔡英文日前表示，台灣朝野應在立法院好好討論《反滲透法》立法，立法院院長蘇嘉全12月27日首度針對此法，召集朝野協商。 面對國民黨黨團總召曾銘宗大爆民進黨黨團總召柯建銘曾三度允諾將不在本會期排審「中共代理人」法的指控，柯建銘坦率回應，曾銘宗對他的指控「我一概承認」 。

經過藍綠一番攻防，藍綠黨團終回到立法院進行朝野協商。（截圖自國會頻道）

柯建銘表示，民進黨立法院黨團早於2019年5月底拋出《兩岸人民關係條例》修正草案（俗稱「中共代理人」法），但後來因為「中共代理人」太難處理，再加上國民黨於採取佔領議場主席台行動，並稱不準討論「中共代理人」法，因此他曾向曾銘宗表示「這個（中共代理人）法，我們非常保留」。

柯建銘指出，「國安五法」先前已於立法院臨時會上完成立法，但之後朝野黨團紛紛針對「中共代理人」法提出各式法案，民進黨黨團也不斷思考要如何彌補「國安五法」的不足，而《反滲透法》就是黨團與行政部門長期密切溝通的結果。

柯建銘還說，《反滲透法》只有12條，並不如外界稱的「選舉操作」，該法旨在補足台灣原有法令的不足與強化，定義明確也不會波及無辜，不影響兩岸正常交流，更不影響政治言論自由。

民進黨立法院黨團基本上已經將之前的「中共代理人」法與《反滲透法》做出區別。（譚英瑛攝）

面對外界連番質疑該法「倉促立法」、「行政機關不提自家的法案版本」，柯建銘解釋，「立法委員本來就有主動立法權」，再者「民進黨執政是一體的，先例很多，不是每個版本要行政機關提案，黨團才能提案」。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲則稱，「我們這一屆沒有權力也沒有資格把這個法放到下一屆這個新民意（再行處理）」，因為當初「國安五法」修法通過時，立法院已做出「附帶決議」，要求立法院應儘速提出《兩岸人民關係條例》與廣電三法的修法，「有什麼資格把我們應該扛下的責任去留到下一屆？」

雖然此次朝野協商有大半時間繞在《反滲透法》立法正當性與否，但在藍綠黨團幹部一陣交火後，朝野終邁入《反滲透法》的逐條協商，不過除了法案名稱外，目前朝野雙方尚未有實質共識，該法的立法細節仍待12月30日上午朝野繼續協商。