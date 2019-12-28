【台灣大選】終場政見會　蔡英文譏韓國瑜政見「外行看熱鬧」

台灣2020年總統候選人政見發表會，12月27日迎來最終場，蔡英文棒次居末，並在首輪中遭遇藍、橘兩黨夾攻。 蔡英文在發表會上表示，國民黨每次政見會的主軸都差不多，第一、蔡英文當選，中華民國就會滅亡；第二、沒有中國大陸，台灣就沒有未來；第三、沒有核電台灣就缺電，但她指，過去三年證明，這都是錯的。 蔡英文還罕見讚美韓國瑜口才好，但直言韓國瑜除了罵她以外，口中提不出政見，也提不出具體解決方法。

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蔡英文表示，韓國瑜除了罵她以外，口中提不出政見，也提不出具體解決方法。（洪嘉徽／多維新聞）

政見會伊始，宋楚瑜搶攻蔡英文的論文疑雲，以及對《反滲透法》的疑慮，韓國瑜則指蔡英文有四大危機，要求蔡英文清黨。蔡英文發言時，先強調這場政見發表會，是中華民國第15任總統候選人的最後一場政見發表會，回應韓的中華民國萬歲說，她也向宋楚瑜表示，兩人都擁有博士學位，一個是英國學位，一個是美國學位，或許證明學位的方法不一樣，但學位都是真的，而韓國瑜口才雖好，但每次想看韓的政見時，都看不到，現在還又虛幻的、武俠小說式的方式描述民進黨，「這是外行人看熱鬧」。

蔡英文接着嗆韓國瑜，政見發表會當然要提政見，所以她要提一提她的區域發展計畫，而關於這點，她不得不提國民黨的兩個慣性，一是重北輕南，二是跳票，不只國民黨有跳票慣性，韓國瑜更是破紀錄，競選市長政見的愛情摩天輪、高雄迪士尼，韓國瑜都沒兑現，選上市長兩個月就要拚總統。她也提到韓國瑜的外號「韓總機」，被問到政策問題就交給國政顧問團回答。

蔡英文強調，要不是國民黨重北輕南，跳票這麼多，高雄也不需要舉債建設。蔡英文稱「你不在行，我來做，國民黨不做，民進黨來做」、「韓市長你放空高雄，但我沒放棄高雄」。

至於在財政方面，蔡英文則不忘強調，2020年民進黨政府將達成台灣22年來首次平衡預算，即使納入前瞻基礎建設，台灣國家債務佔GDP比例依然下降，自豪這就是財政紀律，近期她選擇在高雄宣布「大南方、大發展」戰略，目標即是要把高雄和台南串成大都會，成為南部發展中心，除了高雄外，她還有很多計畫，規劃北、中、東、離島等地區的發展，目前這些規畫都在進行當中。