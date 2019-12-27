【台灣大選】再攻性別歧視　蔡英文：韓國瑜願公開向女性道歉嗎？

月前國民黨多名政要接連發表性別歧視之嫌的言論惹議，蔡英文在終場政見發表會上，顯然沒打算在此議題放過國民黨。 蔡英文在27日的政見發表會中，指台灣選舉史上，從沒有一次像這次出現這麼多歧視女性的言論，包含國民黨主席吳敦義說她是衰尾查某（閩南語「倒楣女性」之意）、韓國瑜用「雞」來形容東南亞女性移民，還有擔任韓國瑜副手的張善政，也曾公開歧視沒生過小孩的女性等。蔡英文向韓直球對決，質問「願意用這個公開場合（政見發表會），向女性道歉嗎」？

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蔡英文質問韓國瑜「願意用這個公開場合（政見發表會），向女性道歉嗎」？（洪嘉徽攝）

蔡英文在第二輪發言時，先是揶揄韓國瑜在前次發表會舉了一堆數字，但不是數字錯誤，就是解讀錯誤，作為領導人，要把數據搞清楚，要把狀況搞清楚，不能誤導民眾。蔡英文自言，目前各方數據顯示，台灣三年多來的經濟都在轉好，民眾當然有權利用最高標準檢驗政府施政，但現在她跟韓國瑜是在選總統，如果韓國瑜看到問題，應該要跟社會大眾說明自己的解決方法為何，因為治理政務不能憑感覺，領導人不能在狀況外。

蔡英文接着開闢性別戰場，強調這次選舉對台灣的性別平等造成很大的挑戰，台灣選舉史上，從沒有一次提到這麼多歧視女性的言論，吳敦義說她衰尾查某，韓國瑜用「雞」來形容東南亞女性移民，張善政公開歧視沒生過小孩的女姓，難道國民黨不靠歧視女性，就不會選舉了嗎？國民黨這樣的錯誤示範，又要如何讓大家教小孩？她要提醒韓國瑜，吳敦義在風波之後已經認錯，張善政已經改口，但韓國瑜對「雞」的說法尚未道歉，她不能接受這樣的政治文化，也不能接受用歧視語言對女性做人身攻擊。

蔡英文強調，台灣有許多優秀的女性，有飛官、醫師、立委和運動選手，這些女性都有卓越表現，靠自己努力，要得到的只有尊重兩個字，質問「韓市長、國民黨你們做得到嗎？願意用這個公開場合，向女性道歉嗎」？

在內政方面，蔡英文則提到社會安全網及毒品問題，指稱民進黨執政以來，透過四道措施建立強韌的社會安全網，諸如推動強化社會安全網計劃、替弱勢孩子存教育基金、修法嚇阻虐待兒童、全力貫徹反毒工作等，自認「守護下一代，蔡英文在任內做最多」。毒品問題方面，蔡英文特別舉出國民黨不僅此次提名有販毒前科的人蔘選立委，也提到國民黨籍高雄市議會議長言稱「毒品防治局沒必要」等事，質疑韓國瑜對待國民黨人的標準不一。