【台灣大選】蔡英文：大陸沒有民主，批評台灣民主開倒車很荒謬

台灣2020年總統候選人政見發表會在12月27日進行最終戰，蔡英文再次針對《反滲透法》發表看法。 早前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾就民進黨推進《反滲透法》表示，民進黨當局為了一黨政治私利，大開民主倒車，影響極其惡劣，危害極其嚴重。 蔡英文27日指，北京這次針對《反滲透法》突然加強反對力道，抨擊「中國沒有民主，卻批評台灣民主開倒車，好像忘記自己連車子都沒有」、「中國沒有民主選舉，一天到晚干預台灣民主選舉」，這才是荒謬可笑之處。

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蔡英文表示，北京用金錢介入台灣的選舉，用假訊息誤導台灣民眾，利用退伍軍人的學長學弟關係收買情報，不久前還有將軍因涉案而遭到判刑，北京利用台灣的言論自由，來替沒有言論自由的自己擦脂抹粉，利用台灣的民主制度，來破壞、干預台灣的民主制度。強調訂定《反滲透法》不是民進黨一個政黨的意見，是台灣社會對於滲透議題的共同憂慮。

蔡英文稱，大陸沒有民主選舉，一天到晚干預台灣民主選舉。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文指，《反滲透法》是一部嚴謹的法律，不會讓一般人民在兩岸交流中受到影響，《反滲透法》是反滲透，不是反交流，部分人士以訛傳訛、危言聳聽，她覺得應該要適可而止。

蔡英文認為，《反滲透法》在台灣社會確實有急迫性，如果這屆立法院沒通過該法，依規定要重新提案、審查，至少要再拖半年以上，而國家安全應該不分黨派，北京當局最怕台灣團結在一起，執政團隊有誠意跟大家溝通，共同面對紅色滲透的危機。

蔡英文也表示，2020年這場選舉，是為年輕人而打的一場選戰，年輕人有夢想，國家才會有未來，國號不是口號，年輕人有未來，中華民國才真正可以萬歲。她強調，年輕人要有未來，要先有一個能真正守住主權的總統，沒有主權、民主，就沒有人權、自由，所以一國兩制，台灣絕對不接受，台灣任何政黨如果在這項議題上，有任何閃躲、曖昧、妥協、模糊，都是拿年輕人的未來當作賭注。

蔡英文稱，只要她當總統的一天，她絕對會站在最前面，幫台灣擋住威脅和侵略，保住台灣的主權、民主、自由，年輕人支持她是因為雙方共享價值。