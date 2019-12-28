【台灣大選】韓國瑜稱民進黨新潮流系是「癌細胞」　導演扁槍擊案

台灣中選會在12月27日晚間舉辦2020年台灣總統大選第三場政見發表會，此次發言順序為宋楚瑜第一、韓國瑜第二，蔡英文則是第三。 韓國瑜在發言時，把炮火對準民進黨內最大派系「新潮流」。他表示，新潮流就像癌細胞，控制整個民進黨及全台重大資源，而且眼中只有金錢、權力和鬥爭，忘記了台灣人民過得多麼辛苦。韓國瑜更指，前台灣國安會秘書長、新潮流大老邱義仁一手導演2004年陳水扁遭槍擊的案件，甚至2020年要打在韓國瑜身上，蔡英文應該清理自己的政黨，否則就是萬惡無良的政府，必須下架。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

中选会举办2020年台湾总统大选第三场政见发表会。（中选会提供）

韓國瑜指，前兩次政見發表會中，自己提出中華民國出現三大危機，第一，蔡英文沒有講出中華民國未來要往哪個方向？是中華民國萬歲，還是台灣獨立萬歲？第二就是重設特偵組，人民痛恨貪污腐敗，但蔡英文是否仍不設立特偵組？第三，台灣為何翻、亂、茫、苦？因為蔡英文已經被架空了。第四，也是他認為最嚴重的，就是蔡英文、民進黨都被民進黨最大的派系給新潮流架空。

韓國瑜表示，新潮流派系控制了民進黨，並藉著民進黨控制了中華民國，蔡英文就像布袋戲一樣，雖然在上面當台灣總統，但被新潮流的手控制住。韓國瑜指出，內行人看門道，他敢講，邱義仁在2004年一手導演陳水扁兩顆子彈的案件，甚至「2020年台灣總統大選你要打在我韓國瑜身上，我跟你直球對決。」

韓國瑜表示，蔡英文必須告訴全台民眾如何不被架空，如何不被派系控制，否則如蔡英文自己說的，無能的政府就像黑心食品，必須下台。

至於具體政策方面，韓國瑜強調，自己最重視庶民經濟，未來會成立新台幣1000億元的庶民經濟希望工程，幫助批發零售、服務餐飲業的庶民經濟朋友，韓國瑜形容科技電子業固然重要，但庶民經濟產業有如腳邊的玫瑰，也必須重視，假如有勞工放無薪假，他也會修法保障這些勞工能拿到六成的薪水，避免一放無薪假就完全沒錢可領。

最後韓國瑜也將目光放到族群身上，他向台灣原住民喊話，承諾一定讓原住民得到政府照顧，同時也喊話新住民，他保證自己當上台灣總統後，一定讓新住民成為真正的一家人，也請新住民朋友把自己原本的母語傳給下一代，令這些孩子得到語言優勢。