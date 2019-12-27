【台灣大選】韓國瑜：民進黨人曾在北京唱「我們是一家人」

台灣中選會在12月27日晚間舉辦2020年台灣總統大選第三場政見發表會，也是本次選舉的最後一場政見發表會。 韓國瑜此次發表政見時觸及兩岸，他表示，自己的兩岸政策就是根據憲政體制，發展兩岸交流，他不會像民進黨這樣，拿刺刀去刺對岸，一步步進逼挑釁，借兩岸關係的緊張賺取選票。 韓國瑜最後更拿出一份手板，把曾赴陸的民進黨人士都列出來說，民進黨立委到北京喝酒時，也曾唱「我們都是一家人」。他憤恨不平地炮轟民進黨，「你們去都是交流，我們去接觸就是賣台。」

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

2020年台灣總統大選第三場政見發表會現場。

此次韓國瑜在政見會中大力追打蔡英文的能源政策，指蔡英文發展奇奇怪怪的風力發電，明明小孩子都知道台灣夏天沒風，冬天時風力才大，可是偏偏是夏天才需要更多電力吹冷氣，那麼蔡英文的風電政策，是要把人民熱死，還是活活氣死？他也質問蔡英文，為什麼就是不肯使用核能當作緩衝？

另外，針對蔡英文批評，包括國民黨黨主席吳敦義、韓國瑜的副手搭檔張善政，曾經有過涉及性別歧視的發言，是否不歧視女性就不會選舉？韓國瑜也反駁，自己的發言人之一何庭歡也是女性，卻被民進黨指稱是花瓶，眼下之一就是中看不中用，卻不見蔡英文出面制止。另外，網軍長期抹黑自己的太太李佳芬，說李佳芬夫人干政，政府機器拿來對付一個女人，蔡英文又能否發揮道德勇氣，請網軍不要這樣子對一個女性。韓國瑜說，蔡英文很明顯是雙重標準，舉凡民進黨做的事都護短，例如陳水扁這個貪污犯在外面走來走去，卻一字不提。

韓國瑜12月27日得政見會中談及兩岸，強調會依照憲政體制發展兩岸關係。（洪嘉徽攝）

至於兩岸關係方面，韓國瑜提到，他的兩岸政策會根據憲政體制，來發展兩岸交流，康熙字典七萬多個字，他會用其中一個「和」字來面對兩岸關係，兩岸之間必須和平發展。韓國瑜說，兩岸經過這次台灣總統大選之後，必須和諧相處，台灣2,300萬人都是命運共同體，不是殺父之仇，更不是奪妻之恨，台灣對外關係必須和氣生財，幫助台灣開創經濟，幫助台灣人民開創好日子。

韓國瑜強調，自己不會像民進黨這樣拿刺刀的去刺對岸，一步步進逼，一步步挑釁，借兩岸關係的緊張來賺取選票，這是不道德的。最後韓國瑜拿出一張手板，上面列出民進黨人士曾經與大陸來往的紀錄，他指出，2013年民進立委曾去北京唱歌喝酒，並高唱「我們都是一家人」。

韓國瑜更憤恨不平地指出，謝長廷、陳菊、賴清德、蔡英文都去大陸交流過，「你們去舊叫交流，我們接觸就是賣台？」他表示，多達140萬的台商眷屬在大陸，蔡英文的作法令他們豬八戒照鏡子，裏外不是人，希望蔡英文可以懸崖勒馬。