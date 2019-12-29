【台灣大選】候選人評價辯論會表現　韓國瑜：蔡英文沒中心思想

台灣2020年大選唯一一場辯論會於12月29日下午2時舉行，三位候選人正面交鋒。 辯論會結束後，國民黨候選人韓國瑜評論道，親民黨主席宋楚瑜表現相當沈穩，但蔡英文頻頻念稿，缺乏中心思想；蔡英文則說韓國瑜批判媒體侵犯第四權，有害台灣民主；宋楚瑜說自己展現出做領導人的高度，並暗諷韓國瑜「非重要人物」。

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韓國瑜批評蔡英文只會依靠讀稿機，沒有中心思想。（譚英瑛／多維新聞）

韓國瑜表示，他對蔡英文非常失望，因為有很多問題蔡英文都避重就輕，又太仰賴讀稿機，更遑論表述中心思想。韓國瑜強調，蔡英文不斷用小編和幕僚給的資料質疑他，但身為總統一定要有中心思想，接近人民，他不諱言對蔡英文很失望。

另一方面，韓國瑜點名數家媒體並直接開罵，先罵《蘋果日報》沒水平，再批評《中央社》窄化台灣，面對日前已列為拒絕往來戶的《三立》更直指，「呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問；為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？另外兩立第一個是造謠，第二個是抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

對於韓國瑜在辯論會上直接批判媒體的行為，蔡英文表示，韓國瑜已非首次談論媒體被操控的話題，但辯論會更應該慎重，很多事情沒有釐清就道聽塗說，不是在辯論會上該做的事情。

蔡英文強調，台灣是言論自由的地方，或許有很多不同的看法與想法，有時候很強烈有時候較温和，但都有重要原則要遵守，就是要尊重第四權，蔡英文說，韓國瑜的態度過度了，對台灣民主並不好。

賴清德揶揄韓國瑜，認為韓應該很羨慕團結的民進黨。（譚英瑛／多維新聞）

蔡英文也說，自己在辯論會很清楚地勾勒出來未來四年的願景，讓台灣民眾對民進黨現在與未來要做什麼有較清楚的認知。她說，有沒有讀稿機不是重點，重點是要做的事有沒有認真準備、實在地回答問題，才是對民主機制基本的尊重。

遭韓國瑜數度點名的民進黨副總統候選人賴清德則表示，民進黨是民主的政黨，有民主的文化，「內部競爭外部團結」，很意外韓國瑜多次提到自己。賴清德表示，韓國瑜應該很羨慕民進黨的團結，他多希望國民黨輸掉的人能支持他，像賴支持蔡英文一樣。

已第五次投入台灣大選的宋楚瑜則說，自認為在辯論中表現出來一個做總統的高度，台灣要有一個好的領導、一個什麼樣大格局的領導人；宋楚瑜還說，他把台灣民眾的安全福祉擺在前面，很少提政黨的利益。

宋楚瑜強調他把民眾利益擺在政黨利益之前。（譚英瑛／多維新聞）

至於會上他比喻蔡英文像漢獻帝，媒體提問那麼韓國瑜像誰？宋楚瑜響應道，自己主要是在講蔡英文，「歷史不重要的人物根本進不去，不要提了」。